Training mit Bundesliga-Torhüter: Michael Zetterer gibt Schnupperkurs in Holzkirchen

Sein Startelf-Debüt in der Bundesliga gab Torhüter Michael Zetterer kürzlich gegen Borussia Mönchengladbach und brachte Stürmer Marcus Thuram beinahe an den Rand der Verzweiflung.

Keeper von Werder Bremen

Von Christoph Fetzer schließen

Mittlerweile ist Torhüter Michael Zetterer mit dem SV Werder Bremen in der Bundesliga angekommen. Jetzt will er mit einem Schnupperkurs in Holzkirchen der Basis etwas zurückgeben.

Holzkirchen – Mit einem Bundesliga-Torwart auf dem Platz stehen und mit ihm trainieren – das können Mädchen und Jungen am 8. Mai in Holzkirchen. Michael Zetterer von Werder Bremen bietet auf der Sportanlage des TuS Holzkirchen ein Torwart-Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an. „Ich habe schon ein paar Mal mit Kindern trainiert und mir macht das total viel Spaß“, sagt Zetterer. „Ich hätte das selber in der Jugend gerne gehabt. Im Alter von zehn bis 16, 17, 18 Jahren hätte mir das gut getan und viel Spaß gemacht.“

Nun nimmt die Familie Zetterer das selbst in die Hand. Michaels Vater Thomas ist seit Kurzem Vorsitzender der Holzkirchner Fußballer, Bruder Alexander spielt in der ersten Mannschaft und trainiert die U17. Gemeinsam organisieren sie das Schnuppertraining, das nur ein erster Vorgeschmack sein soll. Im Juni wird es einen Torwart-Lehrgang über ein ganzes Wochenende geben und Michael Zetterer plant auch, eine Torwartschule zu eröffnen. „Ich möchte etwas zurückgeben und hier in der Heimat den Startpunkt setzen“, sagt der Hohendilchinger. „Schauen wir mal, ob sich Talente herauskristallisieren. Ich hätte Lust, diese Jungs und Mädels an die Hand zu nehmen, und ihnen mit meiner Erfahrung zu helfen.“

Die Teilnahme am Schnuppertraining ist kostenfrei. Wer sich für den Termin im Mai anmeldet, wird beim Wochenend-Lehrgang im Juni bevorzugt berücksichtigt. cf

Das Schnuppertraining

findet am Montag, 8. Mai, ab 15 Uhr auf der Sportanlage des TuS Holzkirchen in der Roggersdorfer Straße 32 statt. Die Anmeldung läuft über die E-Mail-Adresse czetterer@gmx.de.