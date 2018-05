Trickreiche Spielverderber

Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

Der personell gebeutelte TSV Otterfing vermiest dem TSV Brunnthal mit einem Unentschieden den Sprung auf Platz zwei. Maximilian Eglseder spielt in ungewohnter Rolle - und trifft.

Brunnthal – Mit einem Sieg gegen den TSV Otterfing hätte sich der TSV Brunnthal auf den zweiten Platz gen Aufstiegs-Relegation geschoben. Aber dazu kam es nicht. Die Elf vom Nordring holte durch ein 2:2-Remis einen Punkt. Ein auf 90 Minuten gesehen gerechtes Unentschieden. Auch wenn die Otterfinger zweimal in Führung lagen.

„Beide Mannschaften können mit dem Unentschieden leben“, sagt Mike Probst „und es war auch ein durchaus ansehnliches Spiel“. Der Otterfinger Trainer hatte angesichts personeller Probleme wieder in der Trickkiste gekramt. Er zog Maximilian Eglseder aus der Viererkette heraus und stellte ihn für Bastian Götzfried auf die Sechs. Der Allrounder Alexander Pilik komplettierte für ihn die Abwehr.

Der aufgerückte Ausputzer war es dann auch, der das 1:0 (25.) erzwang. Eglseder nahm eine weit geschlagene Ecke gekonnt ab und schlenzte das Leder dann über den Torwart hinweg dicht neben den zweiten Pfosten. Beim 1:1 (51.) zeigte Fabian Porr seine Klasse. Der Torjäger erlief einen Steilpass durch die Schnittstelle und ließ Christian Utmaelleki im Otterfinger Tor keine Abwehrchance. Aber auch am Nordring gibt es einen Torjäger, der beim 2:1 (62.) dieser Bezeichnung alle Ehre machte. Florian Bacher tankte sich zwischen zwei Verteidigern durch und traf mit einem satten linken Schlag aus 25 Metern ins Tor.

In Rückstand liegend entblößten die Brunnthaler zugunsten einer Total-Offensive die komplette Abwehr. Das Risiko zahlte sich aus. Porr war an der Strafraumkante nur durch ein Foul am Eindringen in den Strafraum zu hindern, Jakob Klaß zirkelte den fälligen Freistoß gekonnt zum 2:2 (75.) in den Winkel.

Mit etwas Glück hätten die nachfolgenden Angriffe noch auf beiden Seiten zu einem weiteren Tor führen können, aber schlussendlich wurde die Partie mit einem leistungsgerechten Endstand abgepfiffen.

ko

TSV Brunnthal – TSV Otterfing 2:2 (0:1)

TSV Otterfing: Utmaelleki – J. Eder (80. Riblinger), Pallauf, Pilik (78. Schmiedel), Lex – G. Bichler (72. K. Bichler), M. Eglseder, S. Eder, Dengler, Ott - Bacher. Tore: 0:1 (25.) M. Eglseder, 1:1 (51.) Porr, 1:2 (62.) Bacher, 2:2 (75.) Klaß. Gelbe Karten: Utmaelleki, Eglseder, S. Eder, Pilik, Pallauf – Porr. Rote Karte: Klaß (Brunnthal/92./SR-Beleidigung). Schiedsrichter: Monika Ströbele (FC Thaining). Zuschauer: 75.