Knorpelschaden: Aigners Kreisliga-Debüt wackelt - möglicherweise ist „endgültig Schluss“

Von: Henrik Ahrend

Für den TSV 1860 München spielte Stefan Aigner (l.) insgesamt 120-mal in der Bundesliga und 2. Liga auf. Das Bild zeigt den gebürtigen Münchner 2017 gegen die SG Dynamo Dresden. In diesem Jahr stieg er mit den Löwen aus der 2. Bundesliga ab. © Thomas Eisenhuth/dpa

Nach seinem Wechsel zum TSV Otterfing zog sich Stefan Aigner einen Knorpelschaden im Sprunggelenk zu. Nun erwägt der Ex-Profi das endgültige Karriereende.

Otterfing - Wegen einer Schambeinentzündung beendete Stefan Aigner seine Profi-Karriere. Ganz vom Fußball lassen, kann und will der Ex-Löwe aber nicht. Beim TSV Otterfing wollte er in die Kreisliga starten. Im Training zog sich der 34-Jährige allerdings noch vor Saisonbeginn einen Knorpelschaden im Sprunggelenk zu und steht dem TSV vorläufig nicht zur Verfügung. Aigner erwägt sogar ein endgültiges Karriereende.

Ex-Profi Stefan Aigner: Hängt er die Schuhe endgültig an den Nagel?

Stefan Aigner ist ein bekannter Name im deutschen Fußball. In der Vergangenheit spielte Aigner für den TSV 1860 München, Eintracht Frankfurt und zuletzt für den SV Wehen Wiesbaden. Nach seinem Karriereende kehrte er nach Bayern zurück, machte sich als Personal-Trainer selbstständig und spielt für den TSV Otterfing in der Kreisliga. Allerdings steht sein Comeback auf dem Platz noch in den Sternen: Wann er nach seinem Knorpelschaden wieder fit sein wird, kann Aigner nicht prognostizieren.

Im Interview mit dem BFV erklärt er, wie schwerwiegend die Verletzung ist: „Ich muss jetzt erst einmal den Heilungsverlauf abwarten und dann werde ich entscheiden ob ich noch einmal auf den Platz zurückkehre oder ob endgültig Schluss ist“. Damit könnte die Karriere beim TSV Otterfing enden, bevor sie richtig angefangen hat.

Ex-Profi Stefan Aigner: „Irgendwann vielleicht im Trainerbereich Fuß fassen“

Der Ex-Löwe war im vergangenen Jahr als Scout für seinen Ex-Club SV Wehen Wiesbaden unterwegs, gab den Job allerdings nach einem Jahr wieder ab: „ Ich habe gemerkt, dass mein Herz auf dem Platz ist. Ich mache stattdessen jetzt Trainerscheine, um irgendwann vielleicht im Trainerbereich Fuß zu fassen“, erklärt der 34-Jährige seine Ziele für die Zukunft.

Einen ersten Schritt dafür hat er schon getan: Er ist als Personal-Trainer selbstständig und bietet Fördertraining für Nachwuchsspieler an.

TSV Otterfings Stefan Aigner: „Zählen zum Favoritenkreis“

Am ersten Spieltag gewann der TSV Otterfing gegen den TSV Sauerlach mit 11:0. Stefan Aigner sieht solche Ergebnisse des Absteigers allerdings nicht als selbstverständlich: „Als Absteiger zählen wir auf jeden Fall zum Favoritenkreis. Aber so hohe Ergebnisse wird es sicher nicht jede Woche geben. Mit einem 11:0 zum Auftakt hatte bei uns wohl niemand gerechnet“ erzählte der Ex-Profi im Interview mit dem „BFV“. (Henrik Ahrend)