TSV Otterfing bekommt kaum Gegenwehr vom TSV Sauerlach

Siebenmal jubeln durfte der TSV Otterfing beim Spiel gegen Schlusslicht Sauerlach. © THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing gewinnt mit 7:1 gegen TSV Sauerlach und wahrt die Chancen auf den Klassenerhalt.

Otterfing – Von den drei Aufgaben, die der TSV Otterfing auf dem Weg zum Klassenerhalt lösen muss, stellte sich der TSV Sauerlach als die zweifelsfrei einfachste heraus. Die Gäste aus dem Münchner Süden waren bei ihrer 1:7-Schlappe am Nordring nicht zu kritisieren, sondern zu bedauern. Eine desolate Leistung als Geburtstagsgeschenk für ihren Trainer.

„Von einem Team, das um die Existenz kämpft, war ich schon etwas enttäuscht. Die gingen jedem Zweikampf aus dem Weg“, beurteilte der Pollinger Trainer Hansi Huber einen kürzlichen 7:1-Erfolg gegen den Abstiegskandidaten Nummer eins. Offensichtlich hatte Stefan Weitzl, erprobt als Feuerwehrmann für abstiegsgefährdete Mannschaften wie den TSV Zorneding II und den SC Baldham II, seine Burschen an der Ehre gepackt, denn in Otterfing zeigten sie zumindest kämpferische Qualität. Aber um erfolgreich zu sein, muss ein Team mehr bieten als Einsatz. Und hieran muss der TSV Sauerlach eine Spielklasse tiefer feilen.

„Wir hatten uns kämpferisch und spielerisch viel vorgenommen und dass es in jeder Hinsicht geklappt hat, gibt mir Zuversicht für die kommenden beiden Aufgaben“, erklärt Benedict Gulielmo. Wobei der Nordring-Trainer die für das Kreisliga-Niveau gigantisch schwachen Gäste nicht als Gradmesser nehmen sollte. Spielszenen zu benennen, oder die Leistung von einzelnen Aktiven aus dem Kollektiv herauszustellen, wäre der Begegnung nicht gerecht. Aber dass der Gäste-Torwart der beste Spieler in Sauerlach war, verdeutlicht, was sich unter dem Flutlicht des Nordrings abgespielt hat. Dass es nach bereits einer halben Stunde 5:0 für den TSV Otterfing stand, verdeutlicht den Klassenunterschied.

Zumindest Bahzat Gaidi aber stellte unter Beweis, dass er sich die Traineransprache zum mangelnden Einsatz in Polling zu Herzen genommen hatte. Er lieferte sich ein Lauf-Duell mit Kilian Eder und nahm hierbei den Ellbogen zu Hilfe. Dass der Ball gut 30 Meter entfernt war, störte ihn nicht. Eine Rote Karte gab ihm die Möglichkeit, die Otterfinger Duschen vor dem Abpfiff zu nutzen.

Gulielmo hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits verinnerlicht, alle fünf Ersatzspieler einzusetzen. An dem Erfolgserlebnis sollten ja alle teilhaben.

TSV Otterfing – TSV Sauerlach 7:1 (5:0)

TSV Otterfing: Utmaelleki-K. Eder (67. M. Eder), Lankes (67. Noderer), Schliersmair, A. Eder-Ott, Blaschke, S. Eder (71. M. Eder), Bacher (71. Schofhauser), -Meier, Dengler (64. Schmiedel).

Tore: 1:0 Blaschke (2.), 2:0 Dengler (10.), 3:0 Meier (23.), 4:0 Bacher (27.), 5:0 Meier (29.), 6:0 Meier (62.), 7:0 S. Eder (65./Elfm.), 7:1 Winklmair (82.).

Gelbe Karten: Ott-Akdemir, El-Sobhy. Rote Karte: Gaidi (Sauerlach/58./grobes Foulspiel).

Schiedsrichter: Markus Schwenk.

Zuschauer: 80.