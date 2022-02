„Einvernehmlicher Wechsel“ - Johannes Noderer unterschreibt beim TSV Otterfing

Bezirksligist präsentiert Neuzugang

Von Hans-Peter Koller schließen

Der TSV Otterfing startet in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga. Mit dabei ist auch Neuzugang Johannes Noderer vom TSV Hartpenning.

Ganz ohne Fußball waren die Kicker des TSV Otterfing auch in den vergangenen Monaten nicht. Aber in der Soccer-Five-Arena in Miesbach und nicht im Freien. Viermal im Dezember und fünfmal im Januar. Nun aber sind die Nordring-Kicker intensiver in die Vorbereitung auf das Restprogramm in der Bezirksliga Ost eingestiegen. Seit Montag, 7. Februar, ruft der TSV-Trainer Mike Probst seine Schützlinge wieder zwei- oder dreimal wöchentlich auf der Anlage am Nordring zu Einheiten im Freien zusammen.

Vorbereitungsspiele bestreitet der TSV Otterfing ausnahmslos auswärts. Zuerst gegen die Bezirksligisten MTV Berg (12. Februar) und TSV Neubiberg (19. Februar) aus der Gruppe Süd und anschließend bei den Kreisligisten SV Miesbach (27. Februar) und Lenggrieser SC (5. März). Abgänge durch einen Winter-Transfer hat Probst nicht zu beklagen. Dafür kann er mit Johannes Noderer vom TSV Hartpenning einen Neuzugang begrüßen. „Der Wechsel erfolgte einvernehmlich. Vielen Dank dafür an Hartpenning“, erklärt der Otterfinger Spartenleiter Dominik Urban, dass Noderer sofort im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost spielberechtigt ist. ko