TSV Otterfing: Niederlage im Bezirksliga-Duell gegen SVN München - Steigerung dennoch erkennbar

Musste die zweite Testspielpleite für seine Mannschaft hinnehmen: TSV-Trainer Mike Probst. © Andreas Leder

Auf das 0:7 beim MTV Berg folgte nun die zweite Testspielniederlage gegen den SVN München. Trainer Mike Probst stand dabei nicht das ganze Personal zur Verfügung.

Otterfing – Für den zweiten Test hatte der Fußball-Trainer des TSV Otterfing sein Personal reduziert. Hatte Mike Probst gegen den MTV Berg noch 20 Aktive nominiert, standen ihm beim SV Neuperlach München fünf weniger zur Verfügung. Die Mannschaft aus dem Osten der Landeshauptstadt ist wie der TSV Otterfing in der Bezirksliga am Start, allerdings in der Gruppe Süd.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Gleich der erste Angriff der Münchner brachte das 1:0. Fortan entwickelte sich ein flotter Schlagabtausch mit beidseits sicheren Abwehrreihen. In der Pause wechselte Probst alle drei Feldspieler ein und ließ nur Torwart Leon Westner auf der Bank. Die Freude über den 1:1-Ausgleich durch Andreas Schmalz (57.) währte nur kurz. Sofort nach dem Anpfiff fiel das 1:2, zehn Minuten später folgte das 1:3. Mit Blick auf das 0:7 in Berg ließ Otterfing nun eine Steigerung erkennen. (Hans-Peter Koller)