TSV Otterfing: Challenge-Cup jährt sich zum 20. Mal - Olympique Marseille als neues Team

Teilen

Beliebt auch bei Zuschauern: Der überregionale Challenge-Cup des TSV Otterfing, hier im Jahr 2022, lockt heuer zum 20. Mal zahlreiche Fußballer und Fans an den Nordring. © Archiv Thomas Plettenberg

Zum 20. Mal ist die Anlage am Nordring an diesem Wochenende Schauplatz eines der namhaftesten U13-Turniere, wenn die Ferien mit dem Otterfinger Challenge-Cup enden. Zu den bekannten Größen kam mit Olympique Marseille ein weiterer Hochkaräter dazu.

Otterfing – „Unsere Franzosenkinder waren bei den Gastfamilien schildert nachgefragt“, sagt Turnierdirektor Bruno Behler schmunzelnd. Wer auch nur ein paar Vokabeln Französisch parat habe, habe sich um Kicker aus Marseille beworben. Aber nicht nur die Gastfamilien freuen sich auf den Traditionsverein aus der Provence. Auch das Heimteam kommt in den Genuss, sich in Gruppe A mit Marseille zu messen.

Diese Gruppe eröffnet traditionell das Turnier, das 2002 ins Leben gerufen wurde – damals, um die 75-Jahr-Feier des TSV Otterfing mit einem besonderen Ereignis zu begehen. „Es sollte ein Fußballfest werden mit hoher sportlicher Qualität, Spaß und Freude in familiärer Atmosphäre“, erinnern die Gründer um den damaligen Jugendleiter Tristan Bacher. Im März 2002 hatte er sich mit Martin Holzmair, Petra und Herbert Kalms, Thomas Fröhlich, Ferdinand Höchstetter, Sepp März und Florian Rentsch entschlossen, das Jubiläumsturnier auf die Beine zu stellen und nicht nur mit Sport Schmiedel und dem Gesundheitszentrum Holzer auf Anhieb Partner gefunden, die sie finanziell unterstützten. Als es Rentsch und Hans Reitinger gelungen war, schon vor einer offiziellen Einladung die Zusagen der Hochkaräter FC Bayern, TSV 1860 und SpVgg Unterhaching zu bekommen, lief die Organisation richtig an. Schon damals wünschte sich Bacher, dass das Turnier eine Institution werden solle.

Die Resonanz war überwältigend. Im Nu stand das Teilnehmerfeld mit FC St. Gallen, Karlsruher SC, FC Zürich, SV Waldhof Mannheim, VFB Stuttgart und SC Freiburg. Dazu der TSV Otterfing und einer Regionalauswahl mit Spielern aus Arget, Dietramszell, Hartpenning, Lenggries, Parsberg und Waakirchen. Im Gemeindeblatt wurden Gasteltern gesucht. Bürgermeister Jakob Eglseder, der ein offenes Ohr für Bacher und sein rund hundertköpfiges Helferteam hatte, stiftete den ersten Wanderpokal, den sich der FC Bayern 2010 mit seinem dritten Sieg endgültig sicherte.

Damals war der Challenge-Cup längst als Zwei-Tages-Turnier mit 16 Teams etabliert, was sich bis heute bewährt hat. Dazu die Kombination aus hochkarätigem Nachwuchsfußball und familiärer Atmosphäre, die so attraktiv ist, dass der Großteil der Vereine immer wieder nach Otterfing kommt – so auch heuer.

Das Programm beim Challenge-Cup

TSV-Spartenleiter Dominik Urban freut sich auf den coronabedingt verspäteten 20. Otterfinger Challenge-Cup, bei dem alle Teams von 2022 wieder dabei sind – vom FC Deisenhofen und dem NK Osie abgesehen. Neu dabei sind Marseille und nach zweijähriger Unterbrechung der Karlsruher SC. Los geht’s am Samstag um 10 Uhr mit dem Einmarsch der Vereine mit Blasmusik und Plattler-Kindern. Danach eröffnen die Gastgeber im Spiel mit dem Titelverteidiger, ehe die Gruppenmatches beginnen.



In Gruppe A stehen der TSV Otterfing, SK Sturm Graz, Olympique Marseille und SG Eintracht Frankfurt. In Gruppe B spielen FC Bayern München, Red Bull Salzburg, Hannover 96, Karlsruher SC, in Gruppe C TSG 1899 Hoffenheim, SK Rapid Wien, FC Augsburg und TSV 1860 München sowie in Gruppe D VfB Stuttgart, FC Zürich, 1. FC Nürnberg und SpVgg Unterhaching.



Ab 17 Uhr geht es in Final- oder Trostrunde, die am Sonntag ab 8.30 Uhr fortgesetzt wird. Ein Besuch am Nordring lohnt sich neben dem hochklassigen Nachwuchssport auch wegen kulinarischer Köstlichkeiten, Tombola und dem Rahmenprogramm. Sportlich gibt es heuer erstmals ein Vorspiel zum Finale. Um 14 Uhr treten Inklusionsmannschaften der Lebenshilfe Miesbach und des FC Español München an, ehe es zum Showdown des 20. Challenge-Cups kommt. sie