TSV Otterfing: „Ein massiv dunkelblaues Veilchen“

Auf Augenhöhe, aber nur zweiter Sieger: Der TSV Otterfing, hier Andreas Eder (l.), hat mit Mühe und Not den direkten Abstieg verhindert. © max kalup

Trotz 2:4-Pleite: TSV Otterfing rettet sich gerade noch in die Relegation. Am Mittwoch geht es gegen den MTV Dießen.

Otterfing – Durchatmen. Einfach nur ganz fest durchatmen und dann den Blick auf die anstehenden zwei Begegnungen richten. Am finalen Spieltag hatte der TSV Otterfing die DJK Waldram zu Gast, und wenn sich der 1:4-Rückstand nicht zum Positiven verändert hätte, wäre die Nordring-Elf abgestiegen gewesen. Aber es fiel noch ein Tor und dieser eine Treffer zum 2:4 schickte den TuS Holzkirchen II in den Direktabstieg und verhalf den Otterfingern zur Möglichkeit, über die Relegation den Ligaverbleib zu schaffen.

„Es ist kein einfaches blau gefärbtes Auge. Es ist ein massiv dunkelblaues Veilchen. Aber trotzdem soll es uns jetzt keiner verdenken, dass wir die Chance in der Relegation beim Schopf packen wollen und packen werden“, verdeutlicht Benedict Gulielmo seine Stimmungslage. Denn zwischendrin, oder genauer nach 70 Minuten, war die Mannschaft des Otterfinger Trainers mausetot. Es war nicht die spielerische Überlegenheit der Gäste, die die Nordring-Elf an den Rand des Abgrundes brachte, sondern die Waldramer Effizienz beim Verwerten von Standards. Den Treffern eins und zwei waren Freistöße vorausgegangen, und das dritte Tor erzielten die Gäste per Elfmeter. Ein Funke Hoffnung keimte auf, als Yannick Müller einen super getimten Pass in die Schnittstelle von Christian Blaschke zum 1:3 (40.) verwertete. Aber ein weiterer Freistoß, der den Waldramern die 4:1-Führung brachte, stürzte die Otterfinger in das Tal der Hoffnungslosigkeit.

Ein Abpfiff mit diesem Resultat hätte den Abstieg des TSV bedeutet. Aber Stefan Ott zeigte sich als Problemlöser. Er tankte sich am Flügel durch und flankte auf den zweiten Pfosten. Der eingewechselte Johannes Noderer stand hier goldrichtig und drückte das Leder zum 2:4 (72.) über die Linie. Die verbleibenden 20 Minuten drückten die Waldramer nicht mehr allzu massiv aufs Tempo, und da sie in Strafraumnähe zu keinem weiteren Freistoß kamen, war die Gefahr eines weiteren Gegentreffers für die Otterfinger auch gering. Spielerisch und auch kämpferisch war zwischen den Mannschaften kein Unterschied zu sehen gewesen. Aber erst als sich der 3:1-Zwischenstand der Holzkirchner in Bad Tölz nicht mehr änderte, war am Nordring kollektives Durchatmen angesagt. Ein einziges Tor hatte den Ausschlag zu Direktabstieg und Relegationsteilnahme gegeben. Ein dunkelblaues Veilchen eben.

In der Relegation treffen die Otterfinger auf den MTV Dießen. Das erste Spiel ist am Mittwoch (31. Mai) um 18.30 Uhr am Nordring. In Dießen wird am Samstag, 15 Uhr angepfiffen.

TSV Otterfing – DJK Waldram 2:4 (1:3)

TSV Otterfing: Utmaelleki –Schliersmair (60. Noderer), K. Eder, Lankes, A. Eder – Ott – S. Eder, Meier (75. Schofhauser), Müller – Blaschke, Dengler (85. Bacher).

Tore: 0:1 Kabbaj (26.), 0:2 Faganello (33.), 0:3 Faganello (39./FE) 1:3 Müller (40.), 1:4 Blöckner (62.), 2:4 Noderer (72.) Gelb: Blaschke, Ott, Meier –Hensel, Kabbaj, Bahnmüller - Schiedsrichter: Marijo Kraljic - Zuschauer: 200