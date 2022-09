Otterfing empfängt Penzberg zum Pokal-Halbfinale

Mit einem 2:0-Sieg beim SC Wall hat sich der TSV Otterfing für das Kreis-Halbfinale qualifiziert. © Christian Selbherr

Der TSV Otterfing kämpft um das Finalticket im Toto-Pokal im Kreis Zugspitze. Es geht gegen den 1. FC Penzberg.

Otterfing – Der TSV Otterfing tanzt derzeit auf mehreren Hochzeiten: dem Ligabetrieb, der anstehende Verehelichung von Torwart Christian Utmaelleki und dem Toto-Pokal. Als Sieger der Gruppe Ost treffen die Otterfinger auf den 1. FC Penzberg, den Gewinner der Gruppe Mitte im Bereich Zugspitze. Am Mittwoch findet die Begegnung der beiden anderen Gruppensieger, SV Rasting gegen den 1. SC Gröbenzell, statt.

„Wir haben erst nach dem Montagstraining entschieden, wer aufläuft“, erklärt der Otterfinger Spielertrainer Benedict Gulielmo, „aber grundsätzlich sollen im Rahmen der Belastungssteuerung einige Spieler eingesetzt werden, die in der Punktrunde etwas zu kurz kamen.“ Der Anpfiff ist am heutigen Dienstag um 19.30 Uhr am Nordring. Nach dem 1:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des TuS Holzkirchen II das zweite Flutlichtspiel in Folge.

Wenn es gegen die Penzberger geht, treffen die Otterfinger mit Franz Huber auf einen langjährigen Weggefährten. Der ehemalige Torjäger des FC Real Kreuth hat auch beim 2:0-Finalsieg der Gruppe West gegen den TSV Murnau einen Treffer erzielt. „Der Huber wird bei uns keine Sonderbewachung erhalten“ meint Gulielmo, „aber die Penzberger sind schon als Bezirksligist für uns eine heiße Nummer.“ Ein Pokalerfolg, den auch der Murnauer Trainer Sven Teichmann neidlos anerkannte: „Penzberg war mit seiner jungen Truppe einfach giftiger und bissiger.“ Dass die Otterfinger Gäste durch das Sonntagsspiel gegen den VfL Denklingen, das sie übrigens mit 3:1 gewonnen haben, gehandicapt sind, glaubt Gulielmo nicht: „Eine ganz normale englische Woche.“

Wer sich im Duell der Gruppensieger durchsetzt, wird noch in diesem Jahr um den Titel des Pokalmeisters im Bereich Zugspitze antreten. „Wir würden liebend gerne eine Runde weiterkommen“, verdeutlicht Gulielmo, „aber den noch höheren Stellenwert hat ein Platz unter den ersten Drei in der Liga.“ Auch da bestehen noch alle Chancen. ko