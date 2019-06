TSV Otterfing gegen FF Geretsried und den Mega-Druck

Relegationsspiel Nummer eins

von Hans-Peter Koller schließen

Wenn im ersten der beiden Relegationsspiele der Ball rollt, sehen sich die Spieler des TSV Otterfing einer ungewohnten Situation gegenüber.

Es ist zum einen der Gegner, zum anderen ein massiver und bislang so nicht gekannter Druck. Und die Nordring-Kicker haben mehr zu verlieren als ihr Kontrahent, die Fußballfreunde Geretsried.

Eine von sehenswerten Spielzügen geprägte Begegnung ist nicht zu erwarten. Vielmehr wird es ein Kampf auf Biegen und Brechen. „Jetzt müssen wir Flagge zeigen. Und genau das werden wir machen“, gibt sich Mike Probst kämpferisch. Der schnauzbärtige Trainer des TSV Otterfing, ansonsten immer wohl gelaunt und positiv gestimmt, hat bei dieser Aussage einen so nicht gekannten Unterton in der Stimme. Bedächtig langsam kommen die Worte über seine Lippen. Nicht nur seine Spieler stehen unter Druck. Auch der Trainer.

Erst zum Ende der Saison mit vielen Tiefen und wenig Höhen kristallisierte sich die Situation heraus. 23 der 26 Spieltage standen die Otterfinger nicht unter dem Strich. Und nun das: zwei Endspiele mit völlig offenem Ausgang.

„In zwei oder drei Jahren wollen wir schon nach oben. Aber jetzt muss es noch nicht unbedingt sein“, sagt Christopher Chvalina, der nach dem überraschenden Rücktritt von Guido Herberth den Trainer-Job am 1. April bei den FF Geretsried übernommen hat. Der 28-Jährige wird das Zepter auch künftig schwingen. Die Spielklasse ist zweitrangig. Chvalina kennt die Vita jedes Einzelnen seiner Aktiven bestens. Vor zwei Jahren, bevor ihn eine Schulterverletzung dazu zwang, die Schuhe an den Nagel zu hängen, stand er noch selbst aktiv auf dem Platz. Zwei zwölfte Plätze in der Kreisklasse und heuer Rang zwei.

Womit dieser Aufwind verbunden ist, lässt sich nicht so leicht sagen. Costa Bozaris, der in dieser Saison elf Tore schoss, ist schon lange beim Klub, und der 35-jährige Kapitän Dominik Zelt stand schon in den vier Kreisliga-Jahren zwischen 2013 und 2016 in dieser Funktion in der Verantwortung.

Der Relegationsdruck wird für die meisten im Otterfinger Lager eine neue Erfahrung sein. „In den 1990er-Jahren haben wir gegen den FC Rottach-Egern in Miesbach um einen Platz in der Bezirksliga gekämpft“, erinnert sich Georg Köglsperger, der Vorgänger von Probst. Aber damals kickte der Großteil der heutigen Kreisligaspieler noch beim Nachwuchs. Der Cheftrainer vom Nordring gibt auch preis, was den Druck immens erhöhen würde: ein frühes Gegentor. Wenn seine Spieler auf dem Platz zeigen, was die Otterfinger grundsätzlich auszeichnet, ist Probst aber nicht bange: Laufbereitschaft und Zweikampfstärke. Damit sollen die Geretsrieder niedergehalten werden.

Lähmt aber die Angst einen Fehler zu machen die Aktionen, kann es nach vier Jahren Kreisliga gut sein, dass die Fahne am Nordring weiter unten aufzuhängen ist. Auf Halbmast.

ko





TSV Otterfing – FF Geretsried

Mittwoch, 5. Juni, 18.30 Uhr, Sportplatz am Nordring.

TSV Otterfing: Utmälleki – M. Riblinger, Lankes, K. Bichler, J. Eder – A. Eder, S. Eder, Dengler, K. Eder – Bacher, Küfler (M. Probst, Urban, Schmiedel, Holzmair, Lex).

Schiedsrichter: Michael Axthaler (FC Bad Kohlgrub/Ammertal).