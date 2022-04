Wann trägt Fortuna endlich Rot?

Immer weiter: Solange der Abstieg nicht rechnerisch besiegelt ist, wollen die Otterfinger – am Ball Florian Bacher – weiter Gas geben. So auch am Samstag beim Auswärtsspiel in Moosinning. © Thomas Plettenberg

Auch wenn die Tabelle wenig Gutes verheißt: Der TSV Otterfing gibtvor dem Gastspiel in Moosinning die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht auf.

Otterfing – Betrachtet man die nackten Zahlen, so spricht aktuell nicht viel für den Klassenerhalt des TSV Otterfing in der Bezirksliga. Die Leistungen der vergangenen Wochen geben aber Anlass zur Hoffnung, dass die Kicker vom Nordring in den letzten Wochen der Saison noch einmal zur Aufholjagd blasen. „Wir haben gegen Dorfen mithalten können, warum also nicht auch in Moosinning“, sagt Otterfings Fußball-Chef Doxi Urban vor der schweren Begegnung beim Tabellendritten. Das Gastpiel in Dorfen ging zwar mit 0:4 verloren, aber: „Auch wenn es blöd klingt, das Spiel können wir auch mit 3:1 gewinnen.“ Auch deshalb glauben die TSVler so lange an den Klassenerhalt, wie er rechnerisch möglich ist.

Hoffnung schöpft die Elf von Trainer Mike Pobst auch aus dem Hinspiel. Die Partie war ausgeglichen, erst in der Nachspielzeit sicherte sich Moosinning mit dem Treffer zum 3:2 drei Zähler. Am Samstag (15 Uhr) wird das Rückspiel im Münchner Osten angepfiffen. Probst muss dabei auf die beiden erkrankten Florian Schmalz und Maxi Dengler verzichten, ansonsten ist der Kader komplett. „Wir müssen hinten sicher stehen und die Null so lange wie möglich halten. Wenn sich vorne die Chance ergibt, müssen die Jungs zuschlagen und sich belohnen für den enormen Aufwand, den sie seit Wochen betreiben“, fordert Urban.

In der Tat fielen fast alle Ergebnisse der Otterfinger nach der Winterpause knapp aus. Neben einem Unentschieden gab es drei Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied sowie eben das 0:4 zuletzt gegen Dorfen. Nun wäre es also höchste Zeit für einen Erfolg oder wenigstens einen Punktgewinn. Bei sieben Punkten Rückstand auf die Relegation und noch sechs ausstehenden Partien haben sich die Otterfinger längst nicht aufgegeben. „Man kann nur den Hut ziehen, was die Mannschaft jede Woche leistet. Kämpferisch war das bisher immer wieder top“, bekräftigt Urban. „Leider hat man, wenn man hinten drinsteht, oft die Sch... am Fuß. Deshalb hoffen wir, dass jetzt endlich mal das nötige Glück hinzukommt.“ Der Sprecher spielt damit auf die zahlreichen Aluminium-Treffer der vergangenen Begegnung an.

Die Tabelle mal außen vor gelassen, ist der Abteilungsleiter Woche für Woche stolz auf sein Team,. „Es ist super zu sehen, was die Burschen für große Sprünge machen. Gerade den jungen Spielen bringt die Bezirksliga brutal viel, das wird uns auch in den nächsten Jahren weiterhelfen.“ Und wenn Fortuna endlich mal das Otterfinger Trikot überzieht, könnte die Zukunft des TSV weiterhin in der Bezirkliga liegen.