TSV Otterfing im Torrausch: 11:0-Heimsieg gegen TSV Sauerlach

Junge Spieler, frische Aufbruchsstimmung: Mit dem neuen Spielertrainer Benedict Gulielmo will der TSV Otterfing einfach guten Fußball bieten und dabei seinen Talente Spielzeit verschaffen. Beim 11:0-Heimsieg gegen den TSV Sauerlach hat das fantastisch gut geklappt. © tp

Einen besseren Auftakt als einen zweistelligen Heimsieg konnte sich der TSV Otterfing für sein Dorffest nicht wünschen. So hieß es am Ende 11:0 gegen den TSV Sauerlach.

Otterfing – Einen besseren Auftakt als einen zweistelligen Heimsieg konnte sich der TSV Otterfing für sein Dorffest nicht wünschen – das Opfer war der TSV Sauerlach. Die Kicker aus dem Landkreis-Norden hatten nach einem 11:0-Sieg genügend Grund, um die Nacht zum Tag zu machen. Wobei viele von ihnen als Festmitarbeiter den Alkohol in sehr engen Grenzen genossen.

In der Vorsaison in der Bezirksliga hatte Maximilian Dengler ab und an Ladehemmung. Gegen Sauerlach aber ließ es der Ex-Kreisliga-Torschützenkönig mit vier Treffern in 69 Minuten so richtig krachen. Wobei der Sieger spätestens zur Halbzeitpause beim Stand von 6:0 feststand. „Die Vorgabe war, nicht aufzuhören und beständig weiter Druck zu machen. Wir wollten ganz einfach Spaß haben“, erklärt Benedict Gulielmo, der mit Simon Eder als „Doppel-Sechs“ aufgetreten war, was er seinen Burschen in der Pause mit auf den Weg gegeben hatte. So war es auch zu erklären, warum der Torhunger der Nordring-Elf einfach nicht zu stillen war. Selbst als der Sieger längst feststand, rollten sie Angriff um Angriff auf das Tor der Gäste. Spaß aber hatten nicht nur die Platzherren-Kicker. Auch die Zuschauer, die das Spiel als Einstimmung auf das Fest nutzten und vornehmlich in Tracht erschienen waren, hatten ihre Freude. „Wir lassen uns ganz sicher nicht durch dieses Ergebnis blenden“, orakelt Gulielmo „aber trotzdem sehe ich es nicht als überheblich, nach so einem Sieg Spaß zu haben“.

ko

TSV Otterfing – TSV Sauerlach 11:0 (6:0)

TSV Otterfing: Utmaelleki – K. Eder, J. Eder, M. Eder (46. A. Eder), Schmiedel – Ott, Meier, S. Eder, Gulielmo, Bacher (58. Schofhauser) – Dengler (69. Blaschke).

Tore: 1:0 Dengler (12.), 2:0 Dengler (16.), 3:0 Ott (34.), 4:0 Dengler (36.), 5:0 Bacher (42.), 6:0 S. Eder (45.+1/Elfmeter), 7:0 Bacher (54.), 8:0 Dengler (60.), 9:0 Schofhauser (77.), 10:0 Blaschke (80.), 11:0 Blaschke (90.).

Gelbe Karten: S. Eder - El Sobhy Schiedsrichter: Adi Schuster (TSV Wolfratshausen). Zuschauer: 185.