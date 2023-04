TSV Otterfing kassiert in der Nachspielzeit bittere 1:2-Pleite in Waldram

Teilen

Maximilian Dengler (l.) hatte den TSV Otterfing in Führung gebracht. © MK

Wer nach dem glanzvollen 2:0-Sieg der Vorwoche beim SV Münsing darauf gehofft hatte, dass der Knoten beim TSV Otterfing geplatzt ist, sah sich nach der Partie in Waldram bitter enttäuscht. Die in der Abstiegsrunde noch punktlose Elf aus dem Stadtteil von Wolfratshausen brauchte keine besondere Leistung zu bringen, um der Nordring-Elf eine 1:2-Schlappe beizubringen.

Otterfing – Der TSV Otterfing spielte nämlich mit angezogener Handbremse. Zur Halbzeit in der Abstiegsrunde blicken die Otterfinger auf eine niederschmetternde Bilanz von vier Niederlagen bei einem einigen Sieg. Benedict Gulielmo sieht es als Trainer am Nordring als seine Aufgabe, Einzelkritik in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Wenn aber der Großteil seines Kollektives nicht bereit ist, den im Fußball erforderlichen Kampfgeist zu zeigen, ist es schwer, den Mantel des Schweigens auszubreiten.

„Wenn einige bei uns glauben, dass auch 80 Prozent genügen, dann ist das ein folgenschwerer Irrtum“, platzte es aus dem TSV-Verantwortlichen nach dem Schlusspfiff heraus. Verständlich, da die DJK Waldram spielerisch nur Magerkost bot.

Aber was die Platzherren Otterfing voraushatten, waren Einsatzwille und Kampfgeist. Zwei Fremdwörter für die Nordring-Elf. Und wenn nicht bald ein Wörterbuch angeschafft wird, das diese im Otterfinger Lager erklärt, wird es dunkel am Nordring. Zappenduster.

Dabei begann die Partie aus Otterfinger Sicht ansprechend. Thomas Schofhauser gewann ein Laufduell am rechten Flügel, legte auf Strafraumhöhe quer und bediente so Maximilian Dengler, der cool im Stil eines Torjägers zum 1:0 (13.) einschob.

Aber offensichtlich hatte der Führungstreffer eine lähmende Wirkung. Die Otterfinger wollten im Schongang zum Erfolg kommen. Regelmäßig zu spät am Ball, schlichen sich Fehler in Form von Fouls ein. Keine bösen Attacken. Aber Regelwidrigkeiten, da sie zu spät die Gefahr eindämmen wollten. Die Vielzahl an Otterfinger Fouls führte zu Waldramer Freistößen. Und dass Abdel Kabbej unbedrängt zum 1:1 (77.) einnicken konnte, lag eher in der Schlafmützigkeit der Gästeabwehr begründet als in der punktgenauen Vorlage.

Dass Kabbej in der Nachspielzeit nach gleichem Strickmuster das 2:1 erzielte, war nicht Pech, sondern Nachlässigkeit. Die fehlende Auflistung an Otterfinger Torchancen soll nicht als Fehler gewertet werden. Es gab keine.

DJK Waldram – TSV Otterfing 2:1 (0:1)

TSV Otterfing: Utmaelleki – Riblinger, M. Eder (82. Bacher), J. Eder, A. Eder – Schofhauser (46. K. Eder), S. Eder, Ott, Meier – Blaschke (89. Lankes), Dengler (73. Schliersmair).

Tore: 0:1 Dengler (13.), 1:1 Kabbaj (77.), 2:1 Kabbaj (94.).

Gelbe Karten: Kabbaj, Ettenhuber – S. Eder, Bacher

Schiedsrichter: Julian Wörl.

Zuschauer: 100.