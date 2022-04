Probst: In Westerndorf „zum Siegen verdammt“

Die richtige Einstellung in den Zweikämpfen muss beim TSV Otterfing gegen Westerndorf stimmen, wenn Punkte eingefahren werden sollen. © Max Kalup

Der TSV Otterfing hat sich im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost zurückgemeldet, braucht in Westerndorf aber dringend einen Sieg.

Otterfing – Die Ausgangssituation ist klar. „Wir sind zum Siegen verdammt“, stellt Otterfings Trainer Mike Probst vor dem Auftritt an diesem Mittwoch (19 Uhr) gegen den SV Westerndorf klar. Denn sicher ist: Der TSV muss in diesem Kellerduell in der Bezirksliga Ost unbedingt gewinnen, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. „Alles andere wird dann schwierig“, meint auch Probst.

Mut macht in jedem Fall der jüngste Auftritt beim Tabellendritten in Moosinning. Dort spielten die Otterfinger am vergangenen Wochenende couragiert und erkämpften sich ein achtbares 2:2-Unentschieden. Trotzdem dürfte die Aufgabe am Mittwoch eine schwerere werden. „Wir haben gegen sie 1:4 zu Hause im Hinspiel verloren“, erinnert Probst. „Daher wissen wir, was uns erwartet.“ Nämlich eine spielstarke Mannschaft, ähnlich wie zuletzt in Moosinning . „Sie wollen definitiv Fußball spielen“, bestätigt Probst. Daher dürften seine Schützlinge aus einer kompakten Defensive heraus agieren. „Das System hat in den vergangenen Partien schon ganz gut geklappt“, erklärt Otterfings Trainer. „Und wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken.“

Dengler und Schmalz wohl wieder dabei

Vielleicht kann der TSV in Westerndorf wieder auf die Dienste von Maximilian Dengler und Andreas Schmalz zurückgreifen. Das Duo fehlte zuletzt erkrankt. „Ich gehe aber schon davon aus, dass sie dabei sein werden“, sagt Probst. Trotzdem dürfte ein Einsatz von Anfang an für beide noch zu früh kommen. „Wir müssen sehen“, hält sich Otterfings Übungsleiter in dieser Angelegenheit bedeckt.

Ähnlich verhält es sich mit dem Thema Druck. Klar ist: Sollte Otterfing nicht gewinnen, ist der Klassenerhalt kaum noch zu erreichen. „Die Jungs haben den Kopf schon voll genug damit“, meint Probst. „Da setzen wir da keinen Schwerpunkt mehr.“ Vielmehr stand im Training auch das Thema Belastungssteuerung auf dem Programm. Denn auch wenn die Partie am Mittwoch unglaublich wichtig für die Nordring-Elf ist, steht schon am Samstag die nächste Partie zu Hause gegen Freilassing auf dem Programm. Mit drei Punkten im Gepäck dürfte sich die Aufgabe deutlich leichter gestalten.