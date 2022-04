Mike Probst vor Oster-Doppelpack: „Sind nicht chancenlos“

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Stürmer Florian Bacher. © Thomas Plettenberg

Nach Ostern könnte bereits klar sein, ob der TSV Otterfing noch Chancen auf den Klassenerhalt hat. Es stehen zwei wichtige Spiele gegen Saaldorf und in Dorfen an.

Otterfing – Auf den Osterhasen, der das Nest befüllt, möchten die Spieler des TSV Otterfing nicht warten. Sie wollen sich selbst belohnen, und Eier in Form von Punkten ins Nest legen. Aber nur die Papierform gesehen, könnte es sein, dass das Behältnis leer bleibt. Sowohl der SV Saaldorf, der an diesem Samstag um 15 Uhr am Nordring gastiert, wie auch der Montags-Gegner TSV Dorfen sind favorisiert.

„Natürlich wird es schwer. Aber trotzdem sehe ich uns in beiden Spielen nicht chancenlos“, versucht Mike Probst, Zuversicht zu verbreiten. Der Otterfinger Trainer hat auch parat, wie der Erfolgsweg gepflastert sein muss: „Wer den größeren Willen aufbringt, wird am Ende belohnt.“

Alle seine Schäflein konnte er nach dem Abschlusstraining nicht einschwören. Zehn Feldspieler am Nordring waren ein überschaubar kleines Häufchen. „Es war schon bitter. Unter dem Strich aber bleibt nur, die Lage zu akzeptieren“, erklärt Probst. So schlägt sich Dominik Höcker, zuletzt gegen den FC Langengeisling in der Startelf, mit Rückenproblemen herum. Nicki Lankes, Florian Bacher und Andreas Schmalz sind körperlich geschwächt. Ob nun eine Grippe, eine Erkältung oder Ähnliches ursächlich sind, ist zweitrangig. Auf jeden Fall ist ihr Einsatz in Frage gestellt. Simon Eder, der einzige Startelf-Spieler der gegen Langengeisling fehlte, konnte zwar Lauf- und Koordinationsübungen vollziehen, aber die Einheiten mit dem Ball schmerzen weiterhin. „Vielleicht ist ein Nerv eingeklemmt“, vermutet Probst. Auch sein Einsatz entscheidet sich kurz vor dem Anpfiff.

Für Saaldorf geht es um nichts mehr

Der Samstags-Gegner SV Saaldorf gehört seit Jahren zum festen Stamm der Bezirksliga. Abstiegssorgen gehörten noch nie zum Repertoire. In der Saison 2017/2018 nahm das Team aus dem Norden von Freilassing sogar an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga teil.

Trotzdem war Otterfing im Hinspiel im Rupertiwinkel richtig gut drauf. Maximilian Dengler besorgte sogar eine zweimalige Führung. Nach einer gelb-roten Karte für Magner Eder aber wurde der Druck der Platzherren groß.

„Bei uns sind in Otterfing alle an Bord“, erklärt der Saaldorfer Trainer Pascal Ortner. Auch der Österreicher Stefan Pöllner ist nach einer Leistenzerrung wieder fit. Den Blick in Richtung Landesliga haben die Saalbacher dennoch bereits gesenkt. Ein 2:3 gegen Dorfen, ein 0:2 beim Spitzenreiter VfB Forstinning und ein 2:2-Remis gegen den TSV Buchbach II haben die Aufstiegschancen auf null gesenkt.

Probst hofft in Dorfen auf Rückenwind

Ähnlich verhält es sich mit dem TSV Dorfen, der die Otterfinger am Montag erwartet (15 Uhr). Der Zug an die Spitze ist bereits ohne die Isenstädter abgefahren. Mit Blick auf die Abbruchsaison 2019/2021, in der sich Dorfen erst auf den letzten Drücker über den Abstiegsstrich rettete, ist der aktuell fünfte Rang bei drei Nachholspielen ein starkes Resultat.

Der Dorfener Erfolg basiert auf der Heimstärke und dem Stürmer-Pärchen Michael Friemer und Gerhard Thalmaier mit zusammen 20 Treffern. Zu Hause ungeschlagen zu sein, kann kein Konkurrent aufweisen. Auch gegen den Montags-Gegner war Otterfing im Hinspiel an einem Unentschieden dran. Mit 1:2 in Rückstand wurden zahlreiche gute Chancen auf den Ausgleich vergeben, ehe ein Konter das 1:3 brachte. „Wenn wir gegen Saaldorf punkten, fahren wir mit Rückenwind nach Dorfen“, weiß Probst, „aber realistisch gesehen sind wir in beiden Spielen etwas Außenseiter.“ ko