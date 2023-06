TSV Otterfing will am Ammersee den Klassenerhalt klarmachen

Teilen

Die Kicker des TSV Otterfings melden ihre Ansprüche auf den Ligaverbleib an. © tp

Die Otterfinger haben im Hinspiel der Relegation die Partie mit 2:1 gewinnen können. In Dießen soll nun der Klassenerhalt perfekt gemacht werden.

Otterfing – Wer sich nicht aus zweiter Hand darüber informieren möchte, wie der TSV Otterfing am heutigen Samstag das Relegations-Rückspiel beim MTV Dießen bewältigt, kann neben einer privaten Anreise auch die vom Verein angebotene Mitfahrgelegenheit nutzen. „Es ist ein gewaltig großer Bus“, sagt der Nordring-Verantwortliche Dominik Urban. Punkt 11.

30 Uhr fährt er mitsamt den Spielern am Otterfinger Hof am Nordring in Richtung Ammersee ab. Wer beim Anpfiff um 15 Uhr in der Start-Elf steht, ist Urban noch unbekannt. Kurz vor Spielbeginnt sind Einzelgespräche mit den potenziellen Kandidaten geplant, mit dem Fokus auf Verletzungsfreiheit und Fitness.

Denn der 2:1-Hinspielsieg war von massiver körperlicher Anstrengung geprägt, und ob die Begegnung nach 90 Minuten abgepfiffen wird, ist ungewiss. Die früher praktizierte Regel, auswärts erzielte Tore bei Gleichstand zu gewichten, ist weggefallen. Sollte also der MTV Dießen mit einem Tor Unterschied gewinnen, kommt es zur Verlängerung und eventuell sogar zum Elfmeterschießen.

Gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn man sich das Hinspiel betrachtet, bei dem über weite Teile zwei Mannschaften auf Augenhöhe zu beobachten waren. Auf jeden Fall wird am Ende klar sein, wer kommende Saison in Kreisliga oder Kreisklasse antritt. (ko)