TSV Otterfing muss gegen SV Münsing-Ammerland Flagge zeigen

Teilen

Den ersten Punkt des Jahres peilt der TSV Otterfing um Stephan Michaeli (r.) im Heimspiel an. © Max Kalup

Der TSV Otterfing begrüßt den SV Münsing-Ammerland am Nordring und will das verlorene Selbstvertrauen zurückgewinnen.

Otterfing – Dem TSV Otterfing steht eine heikle Aufgabe ins Haus. Es gilt, dem SV Münsing-Ammerland am Samstag um 14 Uhr ein Bein zu stellen – und selbst im noch punktlosen Jahr 2023 zumindest durch ein Unentschieden ein Erfolgserlebnis zu feiern und so die angeknackste Psyche etwas aufzurichten.

Leicht aber wird es nicht, denn die Gäste vom Ostufer des Starnberger Sees strotzen vor Selbstvertrauen. „Meine Devise ist es nicht, Fußball zu zelebrieren, sondern zu arbeiten“, erläutert Ralf Zahn sein Erfolgskonzept. Er hat sich nach zweijähriger Pause entschlossen, wieder ein Traineramt zu übernehmen. Münsing war naheliegend. Ortsansässig kann der Trainer-Fuchs mit Bayernligaerfahrung zu Fuß zur Sportanlage gehen.

Münsing ist eigentlich ein Gegner, den der TSV Otterfing nicht zu scheuen braucht. Im Aufstiegsjahr in die Bezirksliga hat er ihn glatt vom Rasen gefegt. Aktuell aber hat die Nordring-Elf nicht nur mit der Leistungsfähigkeit des Gegners zu kämpfen, sondern mit dem Feind in den eigenen Reihen. „Meine Spieler haben jetzt ja nicht innerhalb weniger Wochen das Fußballspielen verlernt“, erklärt der TSV-Trainer Benedict Gulielmo, „aber wenn nur ganz wenig gelingt, dann nagt das auch am Selbstvertrauen.“

Und an diesem Punkt hat der Nordring-Verantwortliche während der Woche angesetzt. In der Gruppenansprache nach dem Training und in vielen Einzelgesprächen. Die Verantwortung auf den Nebenspieler zu übertragen und darum schnellstmöglich den Ball abzuspielen, ist der falsche Weg. Wobei außer Zweifel ist, dass das geschwundene Selbstvertrauen eng mit den jüngsten Misserfolg gepaart ist.

Es geht also gar nicht darum, wer aus dem knapp 20-köpfigen Kader auf den Platz berufen wird, sondern wie die Aktiven mit dem Leistungsdruck umgehen. ko