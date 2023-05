TSV Otterfing muss in Münsing die Auswärtsschwäche bekämpfen

TSV-Trainer Benedict Gulielmo © THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing ist im Abstiegskampf zu Gast in Münsing. Bis jetzt warten die abstiegsbedrohten Otterfinger auswärts noch auf den ersten Punkt.

Otterfing – Beim TSV Otterfing ist diese Saison einiges schiefgelaufen. Oder besser auch schon ein Jahr zuvor, mit dem Abstieg aus der Bezirksliga. Nun steht die Nordring-Elf an der Klippe und droht in die Tiefen der Kreisklasse hinabzustürzen.

Zweimal in Folge abzusteigen würde auch Fragen aufwerfen und den Bannstrahl in alle Richtungen lenken. Auf die Leistungsträger der Vorjahre ebenso wie auf den Trainer und verantwortliche Funktionäre. Mit einem Sonntagssieg beim SV Münsing-Ammerland würden die allgegenwärtigen Nörgler dazu verurteilt, nur noch hinter verschlossenen Türen darüber zu debattieren, was am Nordring in den letzten Jahren falsch gelaufen ist.

Am alles entscheidenden finalen Spieltag zu Hause die DJK Waldram aufmischen und dann zusammen mit den treuen Fans die Wunden lecken und die Details einer besseren Zukunft debattieren, ist der große Traum beim TSV Otterfing. Aber erst muss noch eine mächtige Hürde genommen werden: auswärts drei Punkte holen. Selbst ein Unentschieden kann zu wenig sein. Ein Sieg muss her, um nicht auf das Wohlwollen der Konkurrenz angewiesen zu sein.

Die Erfolgsquote bei Auswärtsspielen ist beim TSV erschütternd schwach. Kein einziger Punkt und in jedem Spiel nie mehr als ein einziges Tor auf des Gegners Platz. Auch das ist mit entscheidend für das dürftige Abschneiden. „Jeder weiß, worauf es ankommt. Wir haben es selbst in der Hand, das Ganze irgendwie positiv zum Abschluss zu bringen“, gibt sich Trainer Benedict Gulielmo betont positiv. „Und genau das haben wir auch vor.“

Was seinen Kader betrifft, kann Gulielmo aus dem Vollen schöpfen. Eine gute Grundlage, auch bei der Punktausbeute in die Vollen zu gehen. Nach einer zusätzlichen Motivationsspritze musste der Nordring-Trainer nicht suchen. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Für sich selbst und für den Verein.