TSV Otterfing nur zweiter Sieger - Kreuther Trainer Leitl mit Remis zufrieden

Der TSV Otterfing kassiert in der Niederlage eine klare Vorbereitung, der FC Real Kreuth spielt unentschieden.

Landkreis - Die Vorbereitungsspiele des TSV Otterfing und des FC Real Kreuth am vergangenen Wochenende verliefen unterschiedlich.

TSV Otterfing – FC Deisenhofen II 1:5 (0:3)

Tore: 0:1 Schütz (12.), 0:2 Giesen (42.), 0:3 Ngeukeu (45.), 0:4 Giesen (52.), 1:4 Schofhauser (54.), 1:5 Schütz.

Für einen Schuss vor den Otterfinger Bug sorgte der FC Deisenhofen II. Der Bezirksliga-Aufsteiger schoss die Nordring-Elf mit 5:1 von der eigenen Anlage. Schon zur Halbzeit lagen die Burschen um Spielertrainer Benedict Gulielmo, der diesmal durchspielte, ziemlich aussichtslos mit 0:3 zurück. „Deisenhofen hat uns zum richtigen Zeitpunkt unsere Defizite aufgezeigt.Daran können wir arbeiten“, bewertet der TSV-Stürmer Florian Bacher die Begegnung. Stefan Aigner (wir berichteten) war nicht mit von der Partie. Der prominente Neuzugang ist aktuell im Urlaub. Für den Otterfinger Ehrentreffer zum 1:4 (54.) sorgte Nachwuchsspieler Tom Schofhauser. Die Gäste coachte der ehemalige Miesbacher Felix Scherer. Am Mittwoch, 20. Juni, 19 Uhr, wartet das Toto-Pokal-Spiel bei den FF Geretsried.

FC Real Kreuth – TuS Prien 3:3 (2:2)

Tore: 1:0 Schröter (11.), 1:1 Birner (15.), 1:2 Mustafic (17.), 2:2/3:2 Schröter (40./57.), 3:3 Haaser (74.).

Mit Blick auf eine 2:3-Auftaktniederlage gegen den ASV Au ist dem FC Real Kreuth gegen einen weiteren Kreisligisten eine Steigerung gelungen. „Es war zufriedenstellend“, blickt Rainer Leitl auf ein Heimspiel gegen den TuS Prien, „sowohl läuferisch, wie auch spielerisch.“ Das 3:3-Remis war aus Sicht der Enterbacher vor allem in der Offensive stark. Dadurch wurden auch einige Unsicherheiten in der Abwehr kaschiert. Für die zweite Halbzeit wechselte der Kreuther Trainer kräftig durch. Dadurch litt etwas der Spielfluss. Auffällig war, dass die Leitl-Burschen einen neuen Knipser haben: Christopher Schröter erzielte alle drei Treffer. „Er schießt die Tore nicht alleine. Trotz allem aber hat er es gut gemacht“, meint Leitl. Für einen weiteren Test gastiert mit dem TuS Bad Aibling abermals ein Kreisligist in Kreuth. Das Spiel beginnt am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr.