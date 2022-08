Sprunggelenk verletzt! Ex-Löwe Stefan Aigner fällt für Liga-Auftakt gegen TSV Sauerlach aus

Teilen

Stefan Aigner, hier noch im Trikot des SV Wehen Wiesbaden, wird den Ligaauftakt beim TSV Otterfing verletzungsbedingt verpassen. © Imago Images / Jan Huebner

Schade! Stefan Aigner wird am kommenden Freitag zum Liga-Auftakt gegen Sauerlach nicht zur Verfügung stehen. Beim Ex-Profi ist eine alte Verletzung aufgebrochen.

Otterfing/Darching – In dem immer jungen Derby gegen die DJK Darching hat sich der TSV Otterfing als Bezirksliga-Absteiger und Mitfavorit in der Kreisliga gegen den Gast aus der Kreisklasse standesgemäß durchgesetzt. Wobei es ein von beiden Seiten durchaus gut geführtes Spiel mit Chancen für beide Mannschaften war.

Erst in der zweiten Halbzeit wurde das Übergewicht der Nordring-Elf, die sich in dieser Begegnung letztlich fitter präsentierte, deutlich sichtbar. Während der Otterfinger Spielertrainer Benedict Gulielmo über 90 Minuten auf dem Platz stand, war Neuzugang Stefan Aigner nicht auf der Anlage. Der Ex-Profi hatte sich im Training am Sprunggelenk verletzt. Damit war eine alte Verletzung aufgebrochen, die verhinderte, dass er im Testspiel auflief. Auch für den Start in den Punktspielbetrieb hat das Folgen. Aigner wird somit auch zum Liga-Auftakt am Freitag, 5. August, definitiv passen müssen. (HANS-PETER KOLLER)

TSV Otterfing – DJK Darching 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Ott (34.), 2:0 Blaschke (58.), 3:0 Küfler (82.).