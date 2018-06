TSV Otterfing verabschiedet sich mit sechs Treffern in die Pause

Einige Umstellungen gab es beim TSV Otterfing (in Schwarz), die das Team aber nicht am Toreschießen hinderten.

Fußball: Kreisliga 1

von Hans-Peter Koller schließen

Gleich elf Tore gab es im letzten Spiel der Saison beim TSV Otterfing gegen den ASV Antdorf zu sehen. Dabei musste Spartenleiter Dominik Urban im Vorfeld improvisieren.

Otterfing – War es ein Handball- oder ein Fußballspiel, das der TSV Otterfing und der ASV Antdorf mit elf Toren beendet haben? Bei einem 6:5-Ergebnis eine durchaus berechtigte Frage. „Die Zuschauer hatten ihre Freude, denn alle Treffer sind aus dem Spiel heraus gefallen“, sagt Dominik Urban. „Und da kein Tor mit der Hand erzielt wurde, muss es wohl Fußball gewesen sein.“

Der Spartenleiter des TSV Otterfing musste im Vorfeld der Kreisliga-Partie improvisieren. Sein Trainer Mike Probst hatte einen privaten Termin, und Torhüter Christian Utmaelleki schmerzte nach einer Tenniseinheit während der Woche ein Knöchel. So übernahm Bastian Götzfried als Spielertrainer Verantwortung, und Josef Pallauf rückte von der Viererkette zurück zwischen die Pfosten. Die Fans mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. Bereits nach 80 Sekunden nutzte Maximilian Dengler ein Zuspiel von Florian Bacher zum 1:0. Die Antwort auf den 1:1-Ausgleich gab der Kapitän selbst. Bacher wuchtete das Leder vom Strafraumeck zum 2:1 (26.) unter die Latte. Mit dem ersten von drei Toren von Manuel Diemb ging es mit 2:2 in die Pause.

Zur zweiten Halbzeit schickte Götzfried mit Paul Behler und Alexander Lankes zwei Einwechselspieler auf das Feld. Für die Tore aber sorgte er selbst. Drei Stück versenkte der Realschullehrer aus Taufkirchen im Antdorfer Kasten. Es waren aber nicht die drei Treffer, für die Götzfried nach dem Schlusspfiff anerkennendes Schulterklopfen erntete. Der 33-Jährige will kürzertreten und nur noch im Notfall einspringen. „Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass wir in der Rückrunde 23 Punkte geholt haben“, erklärt Urban. „Und wenn Not am Mann ist, wird er nicht Nein sagen und aushelfen“. Bis zum 9. Juli ruht nun der Ball am Nordring. Hier ist dann der Trainingsauftakt geplant.

TSV Otterfing – ASV Antdorf 6:5 (2:2)

TSV Otterfing: Pallauf – J. Eder, Pilik, Schmiedel, Lex – G. Bichler, M. Eglseder, Götzfried, S. Eder (46. Behler), Dengler (46. Lankes), - Bacher. Tore: 1:0 (2.) Dengler, 1:1 (23.) Schwarz, 2:1 (26.) Bacher, 2:2 (40.) Diemb, 2:3 (58.) Schwarz, 3:3 (63.) Götzfried, 3:4 (68./Elfmeter) Diemb, 4:4 (75.) Behler, 5:4 (81.) Götzfried, 6:4 (85.) Götzfried, 6:5 (86.) Diemb. Gelbe Karten: Pilik. Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (TuS Holzkirchen). Zuschauer: 50.