TSV Otterfing will gegen TuS Holzkirchen II makellose Heimweste wahren

Benedict Gulielmo (r.) im Duell mit Haushams Lukas Grill. © THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Otterfing hat in der Kreisliga bislang eine makellose Heimweste. Das soll auch gegen den TuS Holzkirchen II so bleiben.

Otterfing/Holzkirchen – Nur die Tabelle und das Torverhältnis ins Auge gefasst, ist der TSV Otterfing im Kampf um die drei Spitzenplätze zur Jahreswende gut dabei. Wäre da nicht die Auswertung gegen die ebenfalls aufstiegsambitionierte Konkurrenz. Ein mageres Pünktchen von neun möglichen bringt die Nordring-Elf in Zugzwang. Aber Benedict Gulielmo kann mit dem Druck umgehen. Auch wenn der Gegner am Donnerstag (19.30 Uhr) sein Ex-Verein TuS Holzkirchen ist. „Wir haben zu Hause eine makellose Weste. Und so hat es zu bleiben“, erklärt der Spielertrainer kämpferisch.

Gulielmo kennt zwischenzeitlich die Vorzüge aller Gegner. Aber die der Landesliga-Reserve besonders. Er hat sich auch schon zwei deren Spiele angeschaut. Dass die Elf von der Haid personell aufrüsten kann, ist ihm bekannt. „Aus der Reserve heraus will sich jeder ins Rampenlicht für die Landesliga stellen“, meint der Spielertrainer. Aber er gibt sich optimistisch: „Wir spielen zu Hause und wollen unseren Fans etwas bieten.“

Corona setzt der Otterfinger Aufstellung weiter Grenzen. Mit Florian Bacher und Simon Eder kehren zwei Leistungsträger zurück. Dafür fehlt ein anderes Pärchen: Für Christian Utmälleki ist nach der heutigen Partie Schluss. Seine Hochzeit steht ins Haus und zudem sein Torhüter-Engagement in der Futsal-Bundesliga mit dem FC Penzberg. Weiterhin verzichten müssen die Otterfinger auf ihren prominenten Neuzugang. Stefan Aigner aus der Lochham, der 125-fache Erstligaspieler, der zudem auf 170 Einsätze in der 2. Liga blicken kann, ist weiterhin durch eine Sprunggelenkverletzung gehandicapt. Gulielmo: „Wenn Stefan gesundheitlich so weit ist, wird er es uns sagen. Wir wünschen ihm nicht nur gesundheitlich das Allerbeste.“

Ächter: „Mutter aller Derbys“

Dass seine Truppe gegen Otterfing nur positiv überzeugen kann, ist Florian Ächter klar. Aber die Außenseiterrolle am Nordring kommt dem TuS-Trainer entgegen. „Der eine oder andere aus der Landesliga wird bei uns spielen. Aber Details will ich nicht ausposaunen.“ Sicher ist, dass zwei Brüder gegeneinander antreten. Christian Blaschke für Otterfing und Raphael für die Gäste.

Der Begriff Derby wird bei regionaler Nähe gerne verwandt. Aber wenn die beiden Spielstätten nur fußläufig auseinander liegen, geht es um mehr. „Für mich ist dieses Spiel die Mutter aller Derbys“, erklärt Ächter „und hier ein Pünktchen zu holen, wär schon was Besonderes.“ ko