TSV Otterfing will in Waldram den Aufwärtstrend fortsetzen

Eine gute Leistung sah Otterfings Trainer Benedict Gulielmo (M.) zuletzt. © Thomas Plettenberg

Der TSV Otterfing will in Waldram punkten und den Aufwärtstrend fortsetzen.

Otterfing – Die DJK Waldram hat sich darauf spezialisiert, den Kopf im letzten Moment aus der Schlinge zu ziehen. Und auch diesmal sieht es danach aus, als müsste die Elf aus dem Wolfratshausener Stadtteil auf der Zielgeraden mächtig Gas geben. Nach derzeitigem Stand ist der Gegner des TSV Otterfing am Samstag (15 Uhr) Abstiegskandidat Nummer eins. „Wir passen uns dem Gegner an. Wir lassen uns einlullen“, glaubt der Waldramer Torjäger Luca Faganello als Wurzel des Übels erkannt zu haben. Dominik Irmer, neben Günther Mücke Teil eines Trainer-Duos, hat die Flinte schon ins Korn geworfen und gekündigt.

In dieser schwierigen Saisonphase erscheint der TSV Otterfing. Auch nicht vor Selbstbewusstsein trotzend. Aber nach dem jüngsten Sieg gegen den SV Münsing-Ammerland scheint der Patient auf dem Weg der Besserung. Nicht, weil ein 2:0-Erfolg gelungen ist, sondern anhand der Körpersprache. Die Nordring-Elf trat endlich wieder so auf, wie es sich Fans uns Trainer wünschen: mit Selbstvertrauen in die eigene Spielstärke. Es ist nicht die innerhalb weniger Tage neu erwachte Spielstärke der Waldramer, die es im Otterfinger Lager zu bekämpfen gilt, sondern der Mangel an Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit.

Ob der eine oder andere nicht mit nach Waldram fahren kann, ist nicht die Krux. Für die Otterfinger geht es vielmehr darum, eine breite Brust zu zeigen und auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen. „Wir wollen an die Leistung der Vorwoche anknüpfen“, betont Benedict Gulielmo, „stark in den Zweikämpfen und mit einer positiven Stimmung für unser Selbstvertrauen.“ Wobei es dem Otterfinger Trainer nicht darum geht, ob ein Einzelner keine Zeit für Fußball hat. Er will von den Jungs, die auf dem Platz stehen, die richtige Einstellung sehen. Und dies auch lautstark den Nebenleuten so mitgeteilt. ko