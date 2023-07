Größter Erfolg des TSV Schliersee: Mit Billy, Seppolo und Franz zum Aufstieg

Die Aufstiegsmannschaft des TSV Schliersee in der Saison 1995/96. © privat

Der TSV Schliersee feierte vor 27 Jahren seinen größten Erfolg und stieg in die heutige Kreisliga auf. Jetzt traf sich die Mannschaft wieder.

Schliersee – „Cinderella-Story“ würde man das heute wohl nennen. Eine Fußball-Mannschaft, von der keiner etwas erwartet, die dazu auch noch schlecht startet. Mit Kriegsflüchtlingen verstärkt, auf und neben dem Platz bildet sich seine Einheit. Das Team wird besser und besser, hat ein entscheidendes Spiel um den Aufstieg, liegt dort früh zurück, nimmt auch diese Hürde und steigt auf. Stoff für einen Film.

„Die Saison war phänomenal“, sagt Erich Eckmair. Das Haar ist etwas grau geworden, aber der 61-Jährige ist immer noch drahtig wie zu seinen besten Zeiten. Auf dem Platz war Eckmair damals das, was später im internationalen Fußball „moderner Innenverteidiger“ hieß. In den 90er-Jahren, als noch die bulligen Kanten vor dem eigenen Tor aufräumten, bestach Eckmair vor allem, weil er nicht nur zäh und hart, sondern auch flink und beweglich war.

Eckmair war Kapitän des TSV Schliersee, als die Mannschaft 1996 in die A-Klasse, die heutige Kreisliga, aufstieg. „Kürzlich ist dann der Billy auf mich zugekommen und hat gesagt, dass der Seppolo aus Kanada zu Besuch kommt und ob wir nicht ein Treffen der Mannschaft organisieren können.“ Billy? Seppolo? Wer Ende der 90er-Jahre im Landkreis Fußball gespielt hat, weiß sofort, wer da gemeint ist. Vor allem, wenn auch noch der Name „Franz“ fällt. Die Brüder Jasmin und Asmir Mehmedovic sowie Bekir Memic waren vor dem Krieg aus Jugoslawien geflüchtet. In Schliersee und beim TSV fanden sie eine neue Heimat – und hatten schnell ihre Spitznamen weg. TSV-Trainer Peter Schott – wie der damalige Abteilungsleiter Gerhard Kunze viel zu früh verstorben – hatte die drei in einer vermutlich bierseligen Runde „Billy, Seppolo und Franz“ getauft. Weil er sich die eigentlichen Vornamen nicht merken konnte, so die Legende. Und so heißen sie noch heute.

„Wir haben ihnen geholfen, wo es ging – ob beim Job oder bei der Wohnung“, erzählt Erich Eckmair. Mit Kämpfer Jasmin Mehmedovic, der oft die letzten zehn Minuten mit Krämpfen in beiden Waden spielte, seinem Bruder Asmir (Eckmair: „Der bessere Fußballer, aber a bissal liadalich“) und dem technisch beschlagenen Bullen Bekir Memic im Sturm spielte der TSV Schliersee eine Fabelsaison. Denn die drei Flüchtlinge, die mit nichts in den Händen kamen und auf dem Platz mit den Füßen so viel gaben, verstärkten eine Mannschaft, die eh schon gut aufgestellt war. „Eigentlich waren alle auf ihrer Position überragend“, betont Eckmair. „Wir waren ein eingeschworener, kampfstarker Haufen.“

Doch die Saison begann nicht wie erhofft. Zum ersten Mal überhaupt war der TSV Schliersee in ein Trainingslager gefahren, verlor aber die ersten drei Saisonspiele. „Man kann sich vorstellen, wie sich die oid’n Schlierseer über uns lustig gemacht haben: Trainingslager – de schaug o“, erinnert sich Eckmair an die Sprüche der Zuschauer.

Doch die Mannschaft steigerte sich, eilte von Sieg zu Sieg und stand am Ende im Aufstiegsspiel gegen den BCF Wolfratshausen. Der hatte sich vor der Saison mit fünf Bezirksligaspielern verstärkt und ging nach exakt 43 Sekunden (!) in Führung. Doch der TSV Schliersee kämpfte sich auch hier zurück. In der Verlängerung gelang Christian Targatsch das entscheidende Tor zum Aufstieg.

In der höheren Liga halten konnte sich der TSV Schliersee nicht. Trainer Peter Schott und auch viele Spieler wechselten zum Nachbarn SG Hausham, es gab Zerwürfnisse und verletzte Eitelkeiten – wie das im Fußball eben oft so ist. Auch Erich Eckmair spielte für die SGH und erinnert sich noch gut an ein Duell gegen Bekir Memic, der Eckmair später nach Hausham folgte, damals aber noch sein direkter Gegenspieler war. „Da hat der Franz nix z’rissn“, sagt Eckmair frotzelnd.

Solche und ähnliche Geschichten tauschten die Aufstiegshelden von damals beim Treffen 27 Jahre nach ihrem großen Erfolg aus. Nicht alle Spieler konnten teilnehmen. Doch die, die da waren, verbrachten einen schönen Abend. Der Vorsitzende der Fußballer Hubert Strobl hatte gegrillt, wie er es immer tut, wenn er merkt, dass er helfen kann. Den verstorbenen Peter Schott und Gerhard Kunze gedachten die Anwesenden mit einer Schweigeminute. Dann wurden Geschichten von damals ausgetauscht („Woaßt as no?“) und viel gelacht. Und allen ist dabei sicher klar geworden: So eine Mannschaft, so eine Saison, das gibt es kein zweites Mal.

Die Aufstellung des TSV beim Relegationsspiel gegen den BCF Wolfratshausen am 23. Juni 1996: Harald Suplie (Markus Falken), Sigi Wernberger, Georg Gulder, Erich Eckmair, Ferdl Staudinger, Kemal Ugur, Uli Schmid, Thomas Seeger, Bernd Weiß, Rudi Pauls, Asmir Mehmedovic, Christian Targatsch, Jasmin Mehmedovic, Bekir Memic; gesperrt: Flori Saurle