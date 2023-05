TSV Schliersse gewinnt durch Doppelschlag nach der Pause gegen SG Tegernseer Tal

Beim verdienten Sieg war der TSV Schliersee – am Ball Martin „Wave“ Weigl – meist einen Schritt voraus. Foto: TP © TP

Selten sind sich zwei A-Klassentrainer so einig, dass ein Ergebnis so total in Ordnung geht, wie nach dem 3:1-Heimsieg des TSV Schliersee über die SG Tegernseer Tal.

Schliersee – Schliersees Spielertrainer Sebastian Fischer sagt: „Wir waren das ganze Spiel über spielbestimmend und hatten die besseren Chancen. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können.“ Dem pflichtet sein Gegenüber Andreas Rohnbogner bei: „Das war wahrscheinlich unser schlechtestes Spiel der Rückrunde und eine verdiente Niederlage.“

Dabei fand seine Mannschaft deutlich besser ins Spiel. Einen Abstimmungsfehler in der Schlierseer Hintermannschaft bei einem langen Ball nutzte Maximilian Hagn zur frühen Führung für die SG Tegernseer Tal. „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen“, findet Fischer. Tobias Haringer setzte nur fünf Minuten später einen Flachschuss aus 16 Metern zum 1:1-Pausenstand ins Eck.

„Das hat uns das Genick gebrochen.“

Nach dem Seitenwechsel schlug der TSV durch Leo Novac per Kopf (47.) und Korbinian Jähne mit einer herausragenden Einzelaktion (51.) per Doppelschlag zu. „Das hat uns das Genick gebrochen“, sagt Rohnbogner.

Seine Mannschaft muss als Tabellenletzter noch mindestens einen Platz gutmachen, um nicht in die B-Klasse abzusteigen. Schliersee hat den ersten Platz drei Spiele vor Schluss fast sicher. (MICHAEL EHAM)

TSV Schliersee – SG Tegernseer Tal 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Hagn (6.), 1:1 Haringer (11.), 2:1 Novac (47.), 3:1 Jähne (51.)