TSV Weyarn chancenlos beim FC Deisenhofen

Teilen

Helmut Schenk, Trainer des TSV Weyarn. © THOMAS PLETTENBERG

Mit vier kurzfristigen Ausfällen hatte der TSV Weyarn beim FC Deisenhofen III keine Chance.

Weyarn – 40 Minuten lang hielt das Abwehrbollwerk, das der TSV Weyarn in der Kreisklasse 3 beim FC Deisenhofen III aufgebaut hatte. Die Klosterdörfler mussten kurzfristig vier kranke Stammkräfte ersetzen und so kamen einige A-Junioren zum Einsatz. Die Gäste gingen auf dem ungewohnten Kunstrasen gegen die spielstarken Münchner Vorstädter defensiv in die Partie. Diese Taktik ging zu Beginn auch auf. Die Hausherren kamen zwar zu Schüssen aus der zweiten Reihe, diese wurden aber zur sicheren Beute von TSV-Keeper Peter Biechl. Kurz vor der Pause knackten die Gastgeber den Abwehrriegel aber doch per Doppelschlag.

Auch nach dem Seitenwechsel drückte Deisenhofen und machte nach einem verschossenen Foulelfmeter mit dem 3:0 alles klar. Nach einigen Wechseln legte der FCD in der Schlussphase drei Treffer zum 6:0-Endstand nach. „Bei uns fehlt, wenn mehrere Spieler ausfallen, einfach noch die Qualität. Dass es in Deisenhofen schwer wird, etwas mitzunehmen, war uns aber von vorneherein klar“, erklärte TSV-Trainer Helmut Schenk. ts

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

FC Deisenhofen III – TSV Weyarn 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Gaub (40.), 2:0 S. Leitner (43./ET), 3:0 Petereit (54.), 4:0 Müller (75.), 5:0 Petereit (77.), 6:0 Gaub (81.).