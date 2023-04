TSV Weyarn empfängt Krün in Miesbach

Helmut Schenk Trainer des TSV Weyarn © THOMAS PLETTENBERG

Der TSV Weyarn empfängt den SV Krün zum Nachholspiel. Allerdings nicht im heimischen Sportpark, sondern in Miesbach.

Weyarn – Am vergangenen Freitag musste das Heimspiel des TSV Weyarn gegen den SV Krün in der Kreisklassen-Abstiegsrunde G aufgrund der anhaltenden Regenfälle der zurückliegenden Woche wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt werden. Nun wird das Spiel bereits am heutigen Dienstagabend nachgeholt. Um 20 Uhr empfangen die Klosterdörfler das Team aus dem Garmischer Raum. Allerdings nicht im heimischen Sportpark, sondern auf dem Kunstrasenplatz des SV Miesbach an der Senator-Voigt-Anlage.

Da das Flutlicht in Weyarn aktuell teilweise defekt ist und die neue LED-Anlage erst im Sommer installiert wird, kann das Duell aufgrund der langen Anreise der Gäste nicht in Weyarn stattfinden und wurde in Rücksprache mit dem Spielgruppenleiter Erhard Mach in die Kreisstadt verlegt. „Unser Ziel sind ganz klar drei Punkte, um vom Tabellenende wegzukommen. Wir sind gut aufgestellt und gehen optimistisch in die Partie. Wir erwarten einen kampfstarken Gegner und müssen von Anfang an dagegenhalten“, erklärt TSV-Trainer Helmut Schenk. Die Weyarner werden an der Senator-Voigt-Anlage Getränke und Brotzeiten anbieten, Zuschauer sind willkommen. ts