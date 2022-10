Vier Spieler fallen krankheitsbedingt auf: Weyarn will Niederlagenserie gegen FCD III stoppen

Helmut Schenk will mit dem TSV Weyarn aus der Formkrise raus. © TSV Weyarn

Ein Nachholspiel vom Wochenende steht am heutigen Mittwochabend in der Kreisklasse 3 an. Um 19.30 Uhr empfängt der FC Deisenhofen III den TSV Weyarn.

Weyarn – Die Partie wurde auf Wunsch der Hausherren verlegt und kommt für die Klosterdörfler zum ungünstigen Zeitpunkt, denn aufgrund von Krankheit fallen gleich vier Spieler aus. „Wir werden versuchen, Deisenhofen das Leben so schwer wie möglich zu machen“, verspricht TSV-Trainer Helmut Schenk. Allerdings wird es für die dezimierten Gäste sicherlich schwer, den spielstarken Hausherren Paroli zu bieten.

Ein Punktgewinn wäre für die Weyarner schon ein Erfolg, der auch für das Selbstbewusstsein wichtig wäre. Das ist nach drei Niederlagen am Stück etwas angeknackst. Das Hinspiel entschieden die Münchner Vorstädter mit 4:0 für sich. Entsprechend werden die Gäste erst einmal auf die Sicherung des eigenen Tores bedacht sein. (ts)