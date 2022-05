TSV Weyarn hat noch alles in der Hand - SG Hausham sichert sich Platz zwei

Durften fünf Mal jubeln: Die Spieler der DJK Darching siegten mit 5:0 über den FC Rottach-Egern. Foto: tp © tp

In der Kreisklasse 2 hat der TSV Weyarn nach dem 1:1 gegen den TuS Geretsried II beim letzten Heimspiel gegen den FC Rottach-Egern den Klassenerhalt selbst in der Hand.

Landkreis –Die SG Hausham machte am Sonntag mit dem 4:0-Auswärtssieg beim BCF Wolfratshausen II die Teilnahme an der Relegation zur Kreisliga fix. Der SV Bayrischzell feierte mit einem 3:2-Heimsieg gegen den SV Ascholding/Thanning einen gelungenen Saisonabschluss vor heimischer Kulisse. Fünf Treffer bekamen die Zuschauer zwischen der DJK Darching und dem FC Rottach-Egern zur sehen. Die Hausherren setzten sich deutlich mit 5:0 durch und werden die Saison damit auf Platz drei beenden.

DJK Darching – FC Rottach-Egern 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 J. Schneider (2.), 2:0 Epp (23.), 3:0 M. Sitzberger (80.), 4:0 Trömer (88.), 5:0 Klaus (90.).

Eine klare Sache war das Landkreis-Duell zwischen der DJK Darching und dem FC Rottach-Egern. Bei den Gästen mussten sechs Spieler, die bereits zuvor für die Reserve angetreten waren, aufs Feld und waren am Ende chancenlos. „Es war ein Sommerkick, man hat gemerkt, dass es für beide Seiten um nichts mehr gegangen ist“, erklärte DJK-Trainer Patrick Lachemeier. Beim ersten Angriff brachte Johnny Schneider die Hausherren in Führung, Marinus Epp legte noch vor der Pause das 2:0 nach. Manfred Sitzberger, Sebastian Trömer und Max Klaus machten nach dem Seitenwechsel den Sack zu. „Der Sieg war verdient, die Mannschaft hat ein ordentliches Spiel gemacht“, lobte Lachemeier. „Das Ergebnis ist vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen“, sagte Rottachs Trainer Klaus Beckmann. „Aber wir sind ohne acht Stammspieler angetreten und hatten keine Kraft mehr.“

SV Bayrischzell – SG Ascholding/Th. 3:2 (0:1)

Tore: 0:1 de Lima Gomes (30.), 1:1 Wiedmann (54.), 1:2 Volz (74.), 2:2 Simmerl (76.), 3:2 Rosenberger (90.).

Eine schwache erste Halbzeit lieferte der SV Bayrischzell zu Hause gegen Ascholding ab und lag nach 45 Minuten verdient mit 0:1 im Hintertreffen. Dann wechselte SV-Trainer Wacco Schmid die drei Spieler ein, die das Spiel drehten. Kilian und Benedikt Häusler sowie Maxi Wiedmann kamen aufs Feld. Beim Ausgleich legte Benedikt Häusler ab auf Wiedmann, der zum 1:1 einschob. Durch einen „unnötigen Gegentreffer“ (Schmid) gerieten die Bayrischzeller erneut ins Hintertreffen, doch Martin Simmerl egalisierte für den SV und Martin „Gembe“ Rosenberger machte in der letzten Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß den Sieg der Hausherren perfekt. Nun wird sich Rosenberger in die Fußball-Rente verabschieden. „Wir hatten am Anfang Probleme mit der Hitze, haben uns aber dann gefangen“, resümierte Schmid. „Ich bin sehr zufrieden, weil wir aus den letzten drei Heimspielen neun Punkte geholt haben.“

TSV Weyarn – TuS Geretsried 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Wacker (9.), 1:1 Bauer (70.). Rote Karte: Kirschner (61./ Meckern).

Eine starke Leistung zeigte der TSV Weyarn beim Heimspiel gegen den TuS Geretsried II. Die Hausherren kämpften um jeden Zentimeter Rasen und gingen früh in Führung. Christoph Bencic legte nach neun Minuten ab auf Christian Wacker, der das Leder aus 18 Metern mit dem Außenrist in den Winkel zimmerte. Nach dem Seitenwechsel flog ein Geretsrieder wegen Meckerns vom Platz, der TuS kam nach einem starken Spielzug noch zum Ausgleich, musste aber am Ende einen Punkt in Weyarn lassen, der den Klosterdörflern am letzten Spieltag beim Kampf um den Klassenerhalt die Pole Position beschert. Für Geretsried war es das erste Unentschieden nach neun Siegen am Stück. „Alle haben gekämpft bis zum Umfallen, den Punkt haben wir uns verdient und mit der gleichen Leistung werden wir am letzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt machen“, sagte ein motivierter TSV-Trainer Helmut Schenk.

BCF Wolfratshausen II – SG Hausham 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Bares (3./ Eigentor), 0:2 Siglreitmaier (44.), 0:3 Beck (58.), 0:4 (85.) Trettenhann.

Die SG Hausham startete in Wolfratshausen druckvoll in die Partie und ging bereits nach wenigen Minuten in Führung. Nach einem Schuss von Andy Schmid fälschte ein Wolfratshausener das Leder ins eigene Gehäuse ab. Die Gäste blieben weiterhin am Drücker und hatten gute Möglichkeiten durch Lukas Grill und Simon Beck, es dauerte aber bis kurz vor der Pause, ehe Kilian Siglreitmaier auf Zuspiel von Schmid zum 0:2 traf. Das 0:3 von Simon Beck nach einer Stunde war dann die endgültige Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte Anian Trettenhann in der Schlussphase mit dem Treffer zum 0:4-Endstand. „Wir haben das Spiel hochverdient gewonnen und hatten sogar noch Chancen auf weitere Treffer“, sagte SG-Zeugwart Bertl Hamm. (sg)

Geschlossen in die Relegation: Die SG Hausham hat nach einem 4:0-Erfolg Chancen auf die Kreisliga. FOTO: PRIVAT © PRIVAT