Die heiße Phase beginnt beim TuS Holzkirchen

Von: Sebastian Schuch

In der Rückrunde wollen die Holzkirchner um (v.r.) Lukas Krepek und Christopher Korkor an die gute Herbstform anknüpfen. © Christian Scholle

Nach dem Trainingslager am Gardasee beginnt bei den Landesliga-Fußballern des TuS Holzkirchen die heiße Phase der Vorbereitung.

Holzkirchen – Nach einem rundum guten Trainingslager am Gardasee starten die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen in die heiße Phase der Vorbereitung. „Jetzt geht es in die Feinabstimmung“, erklärt Trainer Joe Albersinger. So langsam kristallisiere sich aus den Eindrücken der Vorrunde und Vorbereitung die Mannschaft für die Rückrunde heraus.

Am Gardasee waren alle Spieler mit dabei und zeigten den nötigen Trainingsfleiß und die geforderte Konzentration. Auch Torhüter Benedikt Zeisel trainiert seit vergangener Woche wieder normal. Lars Doppler befindet sich nach seiner Muskelverletzung im Lauftraining. Am guten Eindruck des Trainingslagers konnte auch die 0:1-Niederlage gegen den Südwest-Landesligisten TSV Jetzendorf nicht rütteln. „Ein sehr flottes Spiel in beide Richtungen mit leichten Feldvorteilen für uns“, beschreibt Albersinger, der in der Partie 23 Spieler einsetzte.

Wie gut die Einheiten gefruchtet haben, können die TuS-Kicker bei den nächsten beiden Testspielen unter Beweis stellen: Heute um 20 Uhr beim Bezirksligisten SpVgg Haidhausen und vor allem am Samstag, 18. Februar, um 15 Uhr beim Bayernligisten TSV 1860 München II. „Das wird ein wichtiger Test, um zu sehen, wo wir stehen. 1860 II hat eine gute, junge Mannschaft mit viel Athletik auf dem Platz“, weiß Albersinger. ses