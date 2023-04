TuS Holzkirchen III: 14 Tore in Ligaspiel – „Spaß am Kicken“ steht im Vordergrund

In den meisten Sportarten kommt erst durch Erfolg der Spaß. Bei Holzkirchen III wird der Spieß jedoch umgedreht: Mit dem Spaß kommt der Erfolg.

Holzkirchen – Wenn Max Ledermann über sein Projekt und das seiner Mitstreiter redet, dann meint er die Drittvertretung des TuS Holzkirchen. „Die Mannschaft ist eigentlich als Gaudi-Team geboren“, sagt der Spielertrainer der Holzkirchner. „Da sind viele Spieler aus Holzkirchen dabei, die einfach Bock haben zu kicken.“ Das passiert mittlerweile in der C-Klasse, Meisterrunde Gruppe I, in der die Holzkirchner derzeit den zweiten Platz belegen – und am vergangenen Wochenende einen 14:2-Kantersieg gegen Genclikspor Tölz II gefeiert hat.

Angefangen hat mit dem TuS III alles vor drei Jahren, erzählt Ledermann. „Da hatten wir zwei A-Jugenden, eine leistungsorientierte und eine zweite. Für die zweite wurde diese Mannschaft gegründet“, sagt er und fügt an: „Mittlerweile verknüpfen wir uns mit älteren Spielern und der AH ganz gut.“

Das klappt dann manchmal so gut wie beim 14:2. Obendrein erzielte da ein gewisser Sebastian Kirmayr sechs Treffer. Eine interessante Personalie, schließlich galt Kirmayr vor ein paar Jahren als die ganz große Nachwuchshoffnung bei den Holzkirchnern. Er stand im Landesliga-Kader, doch mehrere schwere Knieverletzungen zwangen ihn eigentlich zum Karriereende. Doch bei ein paar Auftritten in der dritten Mannschaft zeigt er diverse Male noch sein Können. Mit dabei waren gegen Genclikspor auch Riccardo Ferraro und Tobias Adam.

„Unser Ziel ist, dass die 20 Spieler, die wir haben, ungefähr gleich viel spielen“, betont Ledermann. „Der Spaß steht im Vordergrund.“ Geht es dann eigentlich um sportlichen Erfolg? Schließlich ist für den TuS als Zweiter der Meisterrunde weiter alles möglich. „Unsere Ergebnisse hängen stark von der Aufstellung ab“, sagt Ledermann. „Aber natürlich wäre es nicht schlecht, wenn man in die B-Klasse aufsteigt.“ (Markus Eham)