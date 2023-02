Große Neuerung beim TuS Holzkirchen II – weniger Verstärkung aus der ersten Mannschaft

Von Beginn an kämpfen will der TuS Holzkirchen II in der Abstiegsrunde der Kreisliga.

Klassenerhalt als Saisonziel

Von Markus Eham schließen

Für den TuS Holzkirchen II geht es ab sofort in die heiße Phase. Nach dem sechsten Platz in der Vorrunde steht ab Ende März die Abstiegsrunde der Kreisliga auf dem Programm.

Holzkirchen – Grund genug für TuS-Coach Florian Ächter seine Jungs wieder auf dem Trainingsplatz zu bitten. Seit Ende Januar bereiten sich die TuS-Fußballer auf die entscheidende Phase vor. „Wir waren in der Hinrunde topfit“, erinnert sich Ächter. „Das wollen wir jetzt wieder erreichen.“

Nicht zuletzt deshalb ist die Vorbereitung bei den Grün-Weißen vergleichsweise lang. „Man weiß nie, ob uns da das Wetter nicht das eine oder andere Mal einen Strich durch die Rechnung macht“, weiß Ächter aus den vergangenen Jahren. „Wir möchten drei Wochen verstärkt an der Fitness arbeiten und haben daher in der Anfangsphase kein Testspiel vereinbart.“ Doch diese Phase endet nun. Am Sonntag, 19. Februar, treten die Holzkirchner bei der DJK Waldram (14 Uhr) an, am 24. Februar findet das Auswärtsspiel bei den FT München-Gern (20 Uhr) statt. Abschließend messen sich die TuS-Kicker noch mit der DJK Darching (12. März, 12.45 Uhr) und der SG Baiernrain-Linden/Dietramszell (18. März, 18.30 Uhr). Am 25. März beginnt die Abstiegsrunde mit einem Auswärtsspiel in Pöcking.

Unterdessen gibt es zur Abstiegsrunde eine Neuerung beim TuS Holzkirchen II. „Wir werden für die zweite Mannschaft einen eigenen Kader stellen“, erklärt Ächter, dass weniger Spieler aus dem Landesliga-Kader eingesetzt werden. „Die Fokussierung auf den Nichtabstieg muss so groß wie möglich sein.“ Eben das ist das große Saisonziel der Holzkirchner. „Wir wollen das als Team so“, betont Ächter. „Das haben wir im Mannschaftsrat auch mehrmals besprochen.“

Nicht zuletzt verändert sich das Team punktuell. Stammkeeper Markus Grünewald hat sein Karriereende erklärt; zudem verlassen Vincents Sule (unbekannt) und Furkan Yavuz (BCF Wolfratshausen) die Grün-Weißen. Dagegen kommt mit Ebrima Daffe ein Mittelfeldspieler von den Sportfreunden München an die Haidstraße. Er will mit seinem neuen Team den Klassenerhalt in der Kreisliga sichern. (meh)