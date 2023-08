TuS-Holzkirchen: Abteilungsleiter Zetterer mahnt zur Geduld - „Trainer steht nicht zur Diskussion“

Mahnt zur Geduld: TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer will nach dem „extremen Umbruch“ durch den Trainerwechsel abwarten. © Thomas Plettenberg

Mit 4:1 gegen den VfB Forstinning ist der TuS Holzkirchen scheinbar gut in die Saison gestartet – doch die Ergebnisse ließen schon im zweiten Spiel stark nach.

Holzkirchen – Ausgerechnet zu Hause gegen den FC SF Schwaig musste die erste Mannschaft des TuS Holzkirchen eine 1:3-Niederlage einstecken. Es folgten sechs Spiele ohne Sieg, vier davon Niederlagen. Nach diesem schwachen Saisonstart des TuS Holzkirchen in der Landesliga Südost spricht TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer mit unserer Zeitung über die Gründe für die Probleme – und macht klar, dass er an Trainer Sven Teichmann nicht rütteln wird.

Herr Zetterer, eine bittere 1:4-Heimniederlage gegen Eggenfelden und sieben Spiele ohne Sieg – war das der bisherige Tiefpunkt dieser Saison?

Thomas Zetterer: Das kann man schon so sagen. Die Leistung am Freitag gegen Eggenfelden war unterirdisch. Es war nach den frühen Nackenschlägen bei den Spielern kein Selbstvertrauen mehr zu spüren. Da ging bei allen das Kopfkino los.

Was sind die Gründe für den schwachen Saisonstart?

Thomas Zetterer: Das ist eine gute Frage. Wir haben am Wochenende viele Gespräche geführt, und es geht allen irgendwie gleich: Wir sind alle begeistert von der Art und Weise, wie agiert wird, weil endlich Fußball gespielt wird. Es kann sich keiner so wirklich erklären, wieso der Wurm so drin ist. Wir haben in Unterföhring bis zur 75. Minute mit 3:1 geführt (Anm. d. Red.: 3:4-Niederlage am dritten Spieltag), und ab diesem Moment ist alles komplett auseinandergebrochen. Wenn wir wüssten, an was es konkret liegt, würden wir es sofort ändern. Man merkt natürlich eine große Verunsicherung mittlerweile, und die drei Roten Karten haben uns auch nicht geholfen, wenn du immer wieder eine neue Aufstellung hast. Zudem sind die vielen individuellen Fehler, die wir machen, eigentlich nicht tragbar. Mehr als die Hälfte der Gegentore kommen durch Fehler zustande, die man so einfach nicht machen darf.

Wie sehen die Konsequenzen aus?

Thomas Zetterer: Wir haben am Wochenende viele Gespräche geführt und sind uns im Klaren darüber: Es geht nur, wenn wir zusammenhalten. Auch wollen wir keine Panik verbreiten, aber jeder weiß, dass Fußball ein Ergebnissport ist. Alle investieren sehr viel, und jeder ist richtig angepisst. Das Trainerteam überlegt eine Systemänderung und auch die eine oder andere Personalie. Der Trainer steht aber in keinem Fall zur Diskussion.

Ist der Kader insbesondere in der Defensive zu dünn?

Thomas Zetterer: Zu dünn nicht. Wir haben einen 23-Mann Kader. Ich glaube auch, dass die Qualität soweit in Ordnung ist. Was uns fehlt, ist die Erfahrung – und ein Häuptling, der die jungen Wilden anführt. Den haben wir noch nicht gefunden. Wir müssen es über das Kollektiv lösen. Aber wir hatten natürlich einen extremen Umbruch im Sommer, und das braucht Zeit.

Das Gespräch führte Markus Eham.