Adrian Saft nicht mehr Fußball-Chef

Wie vor zwei Jahren angekündigt, hat sich Adrian Saft nicht mehr als Abteilungsleiter der Holzkirchner Fußballer zur Wahl gestellt. „Ich bin froh, dass es vorbei ist“, sagt der 46-Jährige.

Holzkirchen – Das Vereinsheim des TuS Holzkirchen an der Haidstraße drohte aus allen Nähten zu platzen, und vor der Tür warteten immer noch rund 15 Mitglieder, die an der Abteilungsversammlung der Fußballer des TuS Holzkirchen teilnehmen wollten. Schnell wurden zusätzliche Bierbänke herbeigeschafft, sodass schließlich jeder Platz fand. Grund für den Andrang war die Tagesordnung. Auf dem Programm stand unter anderem die Neuwahl des Abteilungsvorstands sowie die Beschlussfassung über die Gebühren im Jugendbereich, was das Team um Interims-Jugendleiter Stefan Schubert davon ausgehen ließ, dass es sich auch um eine Jugendversammlung handle. Da diese aber erst Anfang des Jahres stattfindet und Mitglieder unter 18 Jahren nicht stimmberechtigt sind, verließ der Großteil der zahlreichen Kinder und Jugendlichen das Vereinsheim nach kurzer Zeit wieder.

Der Rest war gekommen, um sich von Abteilungsleiter Adrian Saft zu verabschieden. Der 46-Jährige hatte bereits bei seiner Wiederwahl vor zwei Jahren angekündigt, nicht mehr antreten zu wollen. Auch wenn wohl die meisten bis zuletzt nicht so recht daran glauben wollten, machte Saft seine Ankündigung wahr. „Es ist natürlich kein guter Moment“, sagte er. „Aber der richtige Moment ist nie gegeben. Ich bin ausgepowert, und die Lust fehlt.“

Zuvor ging der Abteilungsleiter auf die sportliche Situation ein. Nachdem die Entwicklung der Fußballerinnen und der Zweiten Mannschaft überaus erfreulich sei, sei das Flaggschiff, die Erste Mannschaft, in Seenot geraten. Saft führte noch einmal die Gründe für das schlechte Abschneiden in der Bayernliga auf, wie etwa den Weggang von Trainer Gediminas Sugzda, den großen Umbruch im Team, die studiumsbedingten Ausfälle von Lukas Keßler, Julian Allgeier und Lars Doppler sowie die fehlenden finanziellen Mittel. „Wir haben nur ein Drittel beziehungsweise ein Viertel des Etats der anderen Bayernligisten.“ Nicht hilfreich seien dabei die erneuten Kürzungen des Hauptvereins gewesen. 2018 bekamen die Fußballer noch einmal 5000 Euro weniger vom TuS zugewiesen. „Aber unterm Strich liegt die Verantwortung bei mir“, sagte Saft. „Ich bin für die Zusammenstellung der Mannschaft verantwortlich.“

Nach knapp 40 Jahren im Verein und 15 Jahren im Vorstand will Saft seinen Rückzug nicht als Weglaufen verstanden wissen. „Die letzten Jahre waren sehr anstrengend.“ Hinzu kam der ständige Ärger mit dem Hauptverein und der endgültige Bruch mit dem Zweiten Vorsitzenden Hans Hutzler. „Wie soll ich mit Leuten zusammenarbeiten, die hinter meinem Rücken Gespräche über meine Ablösung führen?“, fragte Saft Hutzler, der dies mit einem Lächeln zur Kenntnis nahm. „Auch solche Dinge geben den Ausschlag“, meinte der scheidende Abteilungsleiter. „Ich werde weiter zuschauen. Aber jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist.“

Herbert Gegenfurtner kam als „Methusalem des Vereins“ die Rolle zu, Safts Verdienste zu würdigen. „Du hast Stabilität, Struktur und Form reingebracht, wie es kein Zweiter hätte können“, sagte Gegenfurtner. „Darauf, was Du aus dem Verein gemacht hast, kannst Du stolz sein. Ich verneige mich vor Dir.“

+ Der neue Vorstand der Fußball-Abteilung: (hinten v.l.) Beisitzer Ralph Eckle, Abteilungsleiter Christian Siegwald, Schriftführer Rudi Krause, (vorne v.l.) Beisitzer Lothar Fischer, Kassierin Margit Schoner-Kopp und Stellvertretender Abteilungsleiter Markus Krepek. © Julia Pawlovsky Safts Nachfolge tritt Christian Siegwald an, der bis Oktober 2015 stellvertretender Abteilungsleiter war. „Das sind Fußstapfen, in die keiner reinpasst“, sagte Siegwald. Da er beruflich manchmal monatelang nicht da sein werde, will Siegwald Jozo Ereiz als Technischen Leiter einsetzen, der sich um die sportlichen Belange kümmert. Siegwalds Stellvertreter ist A-Jugend-Trainer Markus Krepek. Das Amt des Schriftführers übernimmt Rudi Krause. Kassierin Margit Schoner-Kopp bleibt ebenso im Amt wie Beisitzer Lothar Fischer. Für Verbands- und Ehrenamtsangelegenheiten ist nun Mädchen-Trainer und Kiosk-Betreiber Ralph Eckle zuständig.

Nach der einstimmigen Wahl musste der neue Vorstand gleich die erste Schlappe hinnehmen: Die anwesenden Eltern wollten einer Erhöhung des Spartenbeitrags nicht zustimmen. Dieser beträgt bislang 100 Euro und sollte um weitere 120 Euro auf 220 Euro erhöht werden. „Der Jugendbereich hat inzwischen ein Niveau erreicht, das auf Dauer nicht mehr finanzierbar ist“, erklärte Siegwald. Obwohl die Münchner Fußball-Schule dem TuS Sonderkonditionen gewähre, fallen dafür jährlich 25 000 Euro an. „Ohne den Beitrag können wir die Qualität nicht halten“, stellte der neue Abteilungsleiter klar. Die Eltern fühlten sich von diesem Vorstoß jedoch überrumpelt und forderten genauere Informationen. Anfang Dezember soll daher eine außerordentliche Abteilungsversammlung abgehalten werden.

Adrian Saft muss sich damit dann nicht mehr beschäftigten. Er sagte zum Abschied: „Es war mir eine große Ehre. Ich bin jetzt raus.“

