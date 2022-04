Auch TuS-Heimspiel gegen Traunstein abgesagt - neuer Termin im Mai

Teilen

Mit einer Rippenprellung wäre Franz Fischer beim Heimspiel gegen Traunstein sicher ausgefallen. © Thomas Plettenberg

Auch das zweite Heimspiel des TuS Holzkirchen binnen vier Tagen musste witterungsbedingt abgesagt werden.

Holzkirchen – Anderer Tag, anderes Prozedere: Das hatten die Verantwortlichen des TuS Holzkirchen vor dem für Dienstag angesetzten Heimspiel gegen den SB Chiemgau Traunstein gehofft, nachdem der Winter am vergangenen Wochenende zumindest kurzfristig mit dem einen oder anderen Zentimeter Neuschnee in den Landkreis zurückgekehrt ist. Doch Markus Müller, Sportlicher Leiter des TuS, musste eben deshalb das zweite Heimspiel innerhalb von vier Tagen ebenfalls absagen. Die Entscheidung fiel am Montag kurz vor 17.30 Uhr. Bereits die Landesliga-Begegnung mit dem TSV Grünwald hatte kurzfristig nicht stattfinden können (wir berichteten).

„Wenn der Platz bespielbar ist, würde ich gerne spielen“, hatte Benedikt Zeisel am frühen Nachmittag noch versichert. Der Torhüter der Holzkirchner befürchtete immensen Verzug beim Austragen der ausstehenden Partien vor heimischen Publikum, war sich aber auch bewusst: „Wenn Schnee liegt, hat es natürlich wenig Sinn.“ Zwar schien am gestrigen Nachmittag für einige Stunden die Sonne, doch für einen Landesliga-tauglichen Rasen an der Haidstraße hast das nicht ausgereicht.

Vollkommen klar war dagegen, dass der TuS gegen die Traunsteiner auf zwei wichtige Offensivkräfte hätte verzichten müssen. Neben Torjäger Christopher Korkor (elf Saisontreffer), der privat verhindert ist, wäre auch Franz Fischer verletzt ausgefallen. Der Angreifer hatte sich bei der 0:3-Pleite in Erlbach eine Rippenprellung zugezogen. Im Sturm wäre folglich Stefan Lechner von dem erfahrenen Sean Erten und dem 19-jährigen Tobias Seidl flankiert worden.

TuS nun wieder auswärts gefordert

Unabhängig von der Absage dürfte weiterhin spannend zu beobachten sein, wie die Elf von Trainer Joe Albersinger in der Defensive ohne Alexander Zetterer zurechtkommt. Die Säule in der Abwehrreihe des Tabellensechsten fällt für den Rest der Saison aus (wir berichteten), sodass sich immer wieder Lukas Krepek, der in den vergangenen Jahren in der Reserve stets eine zuverlässige Kraft war, beweisen durfte. „Diese personellen Probleme sind natürlich nicht ideal“, erklärt Zeisel. „Aber das haben andere Teams auch – wir müssen einfach damit klarkommen und das Beste daraus machen.“

Wadlbeißer: Die Lokalsport-Podcast-Folge mit Alex Zetterer.

Der 31-Jährige hätte ich ersten Heimspiel des Jahres, das ursprünglich vor exakt einem Monat hätte stattfinden sollen, aber bereits damals witterungsbedingt verschoben worden war, ein kampfbetontes Spiel gegen den abstiegsbedrohten SB erwartet. Stattdessen beginnt nun die Vorbereitung auf das nächste Spiel – dann wieder auswärts. Am Freitag sind die Holzkirchner beim SB DJK rosenheim zu Gast, der wie Traunstein jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötigt.

Den nächsten Versuch für das Heimspiel gegen Traunstein starten die Holzkirchner in vier Wochen, am Dienstag, 3. Mai. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Bis dahin sollte auch der Schnee kein Hindernis mehr sein, sodass dem Duell im dritten Anlauf nichts entgegenstehen sollte.