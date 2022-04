Auch TuS-Heimspiel gegen Traunstein droht Absage

Mit einer Rippenprellung fällt Franz Fischer beim Heimspiel gegen Traunstein aus. © Thomas Plettenberg

Auch das zweite Heimspiel des TuS Holzkirchen binnen vier Tagen steht auf der Kippe.

Holzkirchen – Anderer Tag, selbes Prozedere: Nachdem der Winter am vergangenen Wochenende zumindest kurzfristig mit dem einen oder anderen Zentimeter Neuschnee in den Landkreis zurückgekehrt ist, bleibt abzuwarten, ob Markus Müller, Sportlicher Leiter des TuS Holzkirchen, das zweite Heimspiel innerhalb von vier Tagen ebenfalls absagen muss. Bereits die Landesliga-Begegnung mit dem TSV Grünwald konnte kurzfristig nicht stattfinden (wir berichteten) – über die mögliche Austragung des Duells mit dem SB Chiemgau Traunstein entscheidet der Verein erst am Montagabend.

„Wenn der Platz bespielbar ist, würde ich gerne spielen“, versichert Benedikt Zeisel. Der Torhüter der Holzkirchner befürchtet immensen Verzug beim Austragen der ausstehenden Partien vor heimischen Publikum, ist sich aber auch bewusst: „Wenn Schnee liegt, hat es natürlich wenig Sinn.“ Zwar schien am gestrigen Nachmittag für einige Stunden die Sonne, ob dies jedoch ausgereicht hat, scheint fraglich.

Vollkommen klar dagegen ist, dass der TuS gegen die Traunsteiner auf zwei wichtige Offensivkräfte verzichten müsste. Neben Torjäger Christopher Korkor (elf Saisontreffer), der privat verhindert ist, fällt auch Franz Fischer verletzt aus, der sich bei der 0:3 Pleite in Erlbach eine Rippenprellung zuzog. Im Sturm könnte folglich Stefan Lechner von dem erfahrenen Sean Erten und dem 19-jährigen Tobias Seidl flankiert werden.

Zeisel: Personelle Probleme nicht ideal

Spannend dürfte darüber hinaus weiterhin zu beobachten sein, wie die Elf von Trainer Joe Albersinger in der Defensive ohne Alexander Zetterer zurechtkommt. Die Säule in der Abwehrreihe des Tabellensechsten fällt für den Rest der Saison aus (wir berichteten), sodass sich immer wieder Lukas Krepek, der in den vergangenen Jahren in der Reserve stets eine zuverlässige Kraft war, beweisen durfte. „Diese personellen Probleme sind natürlich nicht ideal“, erklärt Zeisel. „Aber das haben andere Teams auch – wir müssen einfach damit klarkommen und das Beste daraus machen.“

Der 31-Jährige erwartet ein kampfbetontes Spiel gegen den SB, der selbst noch einige Punkte sammeln muss, um Abstand zu den abstiegsgefährdeten Plätzen zu schaffen. Lediglich fünf Punkte trennen die Traunsteiner von Platz 14. „Wir werden an unsere Leistungs- und Schmerzgrenze gehen müssen.“ Nur, wenn da den beiden Mannschaften nicht wieder eine witterungsbedingte Spielabsage in die Quere kommt.

Zum Spiel

Dienstag, 5. April, 17.45 Uhr Stadion an der Haidstraße, Holzkirchen.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Keskin, S. Bauer, Krepek, Kollie – Gulielmo, Drum, T. Bauer – Erten, Lechner, Seidl.

Auf der Bank: Grünewald, Mättig, A. Bauer, Siebler, Boubacar, Feurer, Lindner.

Schiedsrichter: Michel Stölpe.