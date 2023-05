TuS Holzkirchen beim Meister ohne Chance

Konnten den Meister nicht stoppen: In Kirchheim unterlag die TuS-Elf um Kapitän Alexander Zetterer (r.) dem Meister und Aufsteiger mit 0.4. © michalek

Der TuS Holzkirchen verliert zum Saisonabschluss standesgemäß mit 0:4 beim Kirchheimer SC.

Kirchheim – Ohne Zweifel gleich in mehrerlei Hinsicht ein emotionaler Samstagnachmittag für den TuS Holzkirchen: Einerseits war am letzten Spieltag ein wenig die Luft raus, und die Grün-Weißen konnten beim 0:4 in Kirchheim dem KSC die verdiente Meisterfeier nicht mehr vermiesen. Andererseits war es auch – wie das so oft nach einer intensiven Spielzeit ist – für einiger Akteure das letzte Spiel im TuS-Trikot. „Als ich dann vom Feld runtergegangen bin, sind schon ein paar Tränen geflossen“, gibt der scheidende TuS-Interims-Coach Maximilian Drum zu. Nach rund 25 Jahren Fußball sei es ein sehr emotionaler Moment gewesen. Aber auch für zwei andere Akteure war es der finale Auftritt. So hängen die beiden verdienten Holzkirchner Offensiv-Akteure Stefan Lechner und Sean Erten ihre Fußballstiefel an den Nagel. Der würdigen Abschluss für alle Akteure dürfte gleichzeitig das erste Vorbereitungsspiel auf die neue Saison sein. Denn: Am 25. Juni treffen die Grün-Weißen beim sogenannten Haching-Tag auf die SpVgg Unterhaching.

Derweil ist für die Holzkirchner eine Spielzeit mit vielen Höhen und Tiefen zu Ende gegangen. „Unser Ziel war es ganz klar, den Klassenerhalt zu sichern“, betont Drum. „Das haben wir geschafft.“ Nach dem Rücktritt von Trainer Joe Albersinger sprang Drum für die letzten vier Spiele in die Bresche. Die Bilanz: Drei Unentschieden und eben die abschließende 0:4-Pleite in Kirchheim am Samstag. „Wir sind schon ein wenig mit einem blauen Auge davon gekommen“, stellt TuS-Abteilungsleiter Thomas Zetterer klar. Er wird auch sein Amt als Co-Trainer niederlegen und definitiv seine Coaching-Tätigkeit beenden.

Nach einem bärenstarken November, als die Holzkirchner plötzlich sogar an die Aufstiegsränge heranrückten, „sind wir wahnsinnig schlecht aus der Winterpause gekommen“, sagt Zetterer und fügt an: „Wir haben viel selber vergeigt.“ So stehen am Ende nur zwei Siege im Fußballjahr 2023 zu Buche. Zetterer: „Wir werden uns bald zusammensetzen und die Saison analysieren.“

In Kirchheim hielten die Grün-Weißen zumindest im ersten Abschnitt achtbar dagegen. Unter anderem knallte Alex Zetterer einen Freistoß an die Latte. Das nicht unverdiente 2:0 für den SC konnten die TuS-Kicker aber nicht verhindern. Beim 0:1 stand nach einer Flanke Kirchheims Korbinian Vollmann goldrichtig und hämmerte die Kugel ins Netz (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte dessen Teamkollege Kerim Özdemir auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Holzkirchner wieder auf ihr bewährtes 4-2-3-1-System um. „Wir haben versucht, noch einmal spielerisch Akzente zu setzen“, resümiert Drum. Spätestens in der Schlussviertelstunde war aber endgültig die Luft raus, und ein Doppelschlag von Kirchheims Maximilian Baitz machte den deutlichen Sieg für Kirchheim perfekt. Anschließend gab es für die Mannen aus dem Münchner Osten kein Halten mehr, denn neben dem Meistertitel steht auch der Aufstieg in die Bayernliga fest. Als Zweiter geht der SB Chiemgau Traunstein in die Relegation. Die Holzkirchner schließen die Saison als Zwölfter ab.

Kirchheimer SC – TuS Holzkirchen 4:0 (2:0)

TuS Holzkirchen: Lewerenz - Zetterer, Lechner, Korkor, Mayer, Drum (78. Siebler), Lindner, Haunolder, Mehring (64. Erten), Seidl, Krepek.

Tore: 1:0 Vollmann (36.), 2:0 Özdemir (42.), 3:0/4:0 Baitz (74., 83.) – Gelb: keine – Schiedsrichter: Andreas Hummel – Zuschauer: 333.