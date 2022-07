TuS belohnt sich nicht: 1:3-Auftaktniederlage in Ampfing

Von: Sebastian Schuch

Sean Erten erzielte den Treffer für den TuS. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen ist mit einer 1:3-Niederlage beim TSV Ampfing in die Saison 2022/23 der Landesliga Südost gestartet.

Holzkirchen – Nach nur sechs Minuten der Landesliga-Saison 2022/23 hat der TuS Holzkirchen die erste kalte Dusche, sprich ein Gegentor, kassiert. Trotz einer ansprechenden, teils überlegenen Leistung gelang es der Mannschaft von Trainer Joe Albersinger nicht, das Auftaktspiel beim TSV Ampfing zu drehen. So starteten die Holzkirchner mit einem 1:3 in die neue Spielzeit.

„Wir haben zwei Fehler gemacht, das haben sie mit ihrer Abgezocktheit ausgenutzt“, fasst Albersinger die beiden Gegentore in der ersten halben Stunde zusammen. Zunächst war ein Rückpass zu kurz geraten, anschließend nutzten die Gastgeber einen Fehlpass im Spielaufbau des TuS aus. Beide Male war Lars Lewerenz, der wie erwartet Benedikt Zeisel vertrat, im Tor chancenlos. Doch Albersingers Mannschaft ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. So hatten beispielsweise Sean Erten, Lukas Krepek oder Aron Mättig die Chance zum 1:1 oder später zum 2:2. Als Reaktion auf den zweiten Gegentreffer hatte Erten einen an Christopher Korkor verursachten Foulelfmeter verwandelt. „Von den Chancen her hätten wir vielleicht vor der Pause ausgleichen können“, hadert Albersinger.

Das gelang nach Wiederanpfiff. Am Ende einer Kombination über Erten, Korkor und Pirmin Lindner drückte Tobias Seidl den Ball über die Linie. Doch das vermeintliche 2:2 der Holzkirchner zählte nicht. Abseits. „Das war richtig gut rausgespielt“, lobt Albersinger dennoch. Überhaupt ist der 56-Jährige zufrieden mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft: „Das war fußballerisch, im Zusammenspiel und Tempo nach vorne eine gute Steigerung.“

Albersinger: „Dürfen nicht ohne Punkte nach Hause fahren“

Die Holzkirchner drückten dem Spiel mehr und mehr ihren Stempel auf und waren vor allem durch die agilen Erten und Korkor gefährlich. Doch der letzte Punch fehlte in der einen oder anderen Situation – wie schon in der Vorsaison. „Wir müssen uns für den Aufwand belohnen“, betont Albersinger. Statt dem Ausgleich machte Ampfing mit einem Konter in der Schlussphase mit dem 3:1 den Sack zu. „Wenn wir das Dritte nicht kriegen, bleiben wir bis zum Schluss im Spiel“, meint der TuS-Coach mit Blick auf fünf Minuten Nachspielzeit. „Wir dürfen nicht ohne Punkte nach Hause fahren.“ Doch das blieb den Holzkirchnern verwehrt.

Albersinger misst dem Ergebnis des ersten Spiels aber nicht zu viel Aussagekraft bei. „Ich muss unser Spiel bewerten.“ Und bei diesem habe vor allem die zweite Halbzeit gezeigt, „wo wir uns verbessern müssen und worauf wir aufbauen können. Wenn wir in jedem Spiel solche Phasen haben, sind wir auf einem guten Weg.“

Der nächste Schritt auf diesem führt den TuS bereits am morgigen Dienstag an die heimische Haidstraße. Es wartet das Oberland-Derby gegen den TuS Geretsried (18.30 Uhr). Der Neuzugang aus der Landesliga Südwest grüßt nach einem 5:1-Auftaktsieg gegen die SE Freising von der Tabellenspitze. Wobei sich auch bei diesem Ergebnis die Frage nach der Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt stellt. ses

TSV Ampfing – TuS Holzkirchen 3:1 (2:1)



TuS Holzkirchen: Lewerenz – Mättig, Keskin (88. Gumberger), Zetterer, Siebler (79. Haunolder), Korkor, Erten, Lindner (68. Menelik Ngu Ewodo), Mehring, Seidl (69. Ziljkic), Krepek.

Tore: 1:0 Opara (6.), 2:0 Gavric (27.), 2:1 Erten (31./FE), 3:1 Pantea (87.).

Gelbe Karten: Weichhart, Gavric – Menelik Ngu Ewodo, Korkor, Erten.

Schiedsrichter: Thomas Wagner.

Zuschauer: 150.