TUS Holzkirchen: C-Juniorinnen scheitern an Höhenrain - A1 Junioren mit acht Toren

Bei den Junioren der TuS Holzkirchen hagelte es am Wochenende reichlich Tore. Die A1 erzielte gar acht Treffer.

JFG Bavaria Isengau – A1 Junioren 3:8 (4:0)

Weiterhin in der Rückrunde ungeschlagen ist Holzkirchens U19 nach dem Kantersieg in Heldenstein. Durch Luis Böttcher (15.), Jonathan Sommer (26., 32.) und Leon Kappelmann (29.) lag der TuS zur Pause bereits mit 4:0 vorn. Schon da hatte sich bei den Isengauern zunehmend Frust breitgemacht. „Provokationen, unschöne Fouls und Beleidigungen nahmen zu“, sagt Trainer Markus Krepek. Im Lauf der zweiten Hälfte dezimierten sich die Platzherren auf neun Feldspieler, nachdem das souveräne Schiedsrichtergespann zwei Rote Karten gezeigt hatte. Allerdings verlor der TuS mit zunehmend die Spielfreude, ließ sich aus dem Konzept bringen und musste drei Treffer hinnehmen, was nicht ins Gewicht fiel, da Tim Feldbrach (73.), Felix Höger (84.), Kai Polotzek (85.) und Ben Seybold (90.) trafen.

JFG Grünbachtal – B-Junioren 1:4 (0:4)

Wenig Mühe hatte das Kreisliga-Team von Stefan Schubert bei der JFG Grünbachtal. Der weit abgeschlagene Tabellenletzte konnte auch gegen Holzkirchen seinen ersten Punkt nicht einfahren. Dominic Ritter von Weinzierl brachte mit seinem ersten Treffer den TuS in der 15. Minute in Führung. Nach Seitenwechsel fiel nur noch der Anschlusstreffer. Frederick Biller sah in der 80. Minute Rot.

C1-Junioren – Fürstenfeldbruck II 0:2 (0:1)

Obwohl ab der 16. Minute mit einem Spieler weniger auf dem Platz, konnte der SC Fürstenfeldbruck II ein von reichlich gelben Karten gefärbtes Spiel für sich entscheiden. Die Treffer erzielte der Kreisliga-Zweite in der 30. und 41. Minute.

C-Juniorinnen – FSV Höhenrain 2:3 (0:1)

Nach dem knappen 0:2 aus dem Hinspiel hatten sich die Mädchen des TuS Holzkirchen viel vorgenommen. Entsprechend legten sie los, scheiterten aber immer wieder an einer starken Höhenrainer Abwehr. Der FSV kamen besser ins Spiel, und traf in der 16. Minute, für Trainer Ralph Eckle „fast aus dem Nichts“, zum 1:0. Es entwickelte sich „ein überaus munteres Hin und Her auf Augenhöhe“. Unglücklich das 0:2 gleich nach Beginn der zweiten Halbzeit, von dem sich die Holzkirchnerinnen nicht aus der Ruhe bringen ließen. „Immer mehr kippte das Spiel auf unsere Seite“, sagte Eckle und über Lilly Ortels Anschlusstreffer nach einem schönen Doppelpass mit Kathi Weber (14.). Dem schön herausgespielten 1:3 konnte der TuS noch das 2:3 durch Weber (54.) entgegensetzen, der Ausgleich wollte aber nicht mehr fallen.

D1-Juniorinnen - SV Planegg-Krailling 0:5 (0:2)

Holzkirchen hatte das erste Tor auf dem Fuß, doch der Keeper des SV Planegg-Krailling vereitelte Lina Gröbners Großchance (3.), und so war einmal mehr den Gegnern der Auftakttreffer vorbehalten. Planegg traf in der 17. Minute durch eine Direktabnahme nach einer Ecke. Durch einen direkt verwandelten Freistoß trafen die Gäste mit dem Halbzeitpfiff. Nach Seitenwechsel sah man an der Haidstraße ein zerfahrenes Spiel mit einem abseitsverdächtigenKopfballtor zum 0:3 (46.). Am Ende stand es 0:5. Beide TuS-Torhüter verhinderten mit Glanzparaden ein höheres Ergebnis.

TSV Sauerlach – D2-Junioren 1:2 (0:2)

Im sonnigen Samstagvormittags-Spiel auf dem gut gepflegten Sauerlacher Hauptplatz entwickelte sich ein schönes, bis zuletzt offenes Match mit sehenswerten Kombinationen und guten Chancen. Milan Kodaj (7.) und Max Holzinger (22.) erzielten die Führungstreffer für den TuS Holzkirchen, mit denen es in die Pause ging. Der Anschlusstreffer glückte dem TSV in der 45. Minute. „Zusammenfassend war Holzkirchen zwar überlegen, konnte sich aber nicht die Großchancen wie sonst erarbeiten“, sagte Trainer Martynas Sugzda.

