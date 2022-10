TuS Holzkirchen empfängt wechselhaften Kirchheimer SC

Von: Sebastian Schuch

Mehr gute Phasen hatte der TuS Holzkirchen um Lukas Krepek (r.) und Christopher Korkor im letzten Heimspiel gegen Grünwald. An das Erfolgserlebnis wollen die Grün-Weißen anknüpfen. © Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen will im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC das Ergebnis der spielerischen Entwicklung anpassen.

Holzkirchen – Redebedarf hatte Joe Albersinger, Trainer der Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen, nach der Niederlage in Schwaig erkannt. Eine Krisensitzung gab es deshalb aber nicht. „Wir haben die Dinge angesprochen und dann haken wir es ab und gehen das nächste Spiel neu an“, berichtet Albersinger. Konkret ging es darum, wie die Grün-Weißen besser gegen den Ball arbeiten können. Ob die Besprechung gefruchtet hat, wird sich im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC zeigen.

Die Gäste gleichen, ähnlich den Gastgebern, einer ergebnistechnischen Wundertüte, haben als Tabellensiebter aber vier Punkte mehr auf dem Konto. Wobei die Form mit drei Siegen aus den vergangenen sechs Partien schwer vorherzusagen ist. „Ihnen fehlt auch ein bisschen die Beständigkeit“, zieht auch Albersinger den Vergleich. Zuletzt fuhr der KSC einen 2:0-Sieg gegen Freising ein. Albersinger erwartet, wie jede Woche, ein Duell auf Augenhöhe. „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Also können wir das auch“, gibt er sich optimistisch.

Drum soll langsam aufgebaut werden

Wie in Heimspielen üblich, wollen die Holzkirchner die Kontrolle über Ball und Gegner übernehmen. Dabei gilt es, die Balance zu finden. „Wir neigen dazu, dem Gegner zu viele Räume zu geben, wenn wir zu viel wollen“, beschreibt Albersinger. Zwar will er seine junge Mannschaft nicht bremsen, auf der anderen Seite müsse die noch lernen, wie sie trotz des Offensivdrangs weiter geschlossen – und besser – verteidige. „Da sehe ich auch eine Entwicklung“, sagt der 56-Jährige. Nur in den Ergebnissen spiegle sich diese momentan nicht wider.

Einer, der bei der Suche nach der Balance helfen soll, ist Maximilian Drum. In Schwaig gab der Kapitän in der Schlussphase nach langer Verletzungspause sein Saisondebüt. „Er wird noch seine Zeit brauchen“, betont Albersinger allerdings, dass er die Belastung nicht zu früh zu sehr steigern wird. Er will den 31-Jährigen mit Einwechslungen heranführen und dafür sorgen, dass er nach den verbleibenden vier Spielen verletzungsfrei in die Winterpause geht, um im Frühjahr komplett fit durchzustarten. „Wir sind im engen Austausch.“ Wie viele Minuten Drum gegen Kirchheim bekommt, dürfte auch vom Spielverlauf abhängen – und wie sehr seine Führungsqualitäten gefragt sind.

Zum Spiel

Samstag, 14 Uhr, Stadion an der Haidstraße, Holzkirchen.

Es fehlen: Chauque, Doppler, Horstmann, Lechner.

Schiedsrichter: Veit Sieber.