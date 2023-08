TuS Holzkirchen erleidet Höllen-Qualen

Zum Aus-der-Haut-fahren: Nicht zum ersten Mal in dieser Saison musste TuS-Trainer Sven Teichmann mit ansehen, wie seine Mannschaft vorne die Chancen nicht nutzte und hinten leichtfertig Bälle herschenkte. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen kassiert wegen schlechter Chancenverwertung und zu vieler Fehler die nächste Niederlage. Beim 1:3 in Ampfing gelingt Julian Höllen ein Hattrick.

Ampfing/Holzkirchen – Zuerst hast du kein Glück und am Ende kommt dann auch noch Pech dazu. So oder ähnlich dürfte momentan die allgemeine Gefühlslage beim TuS Holzkirchen sein. Auch beim TSV Ampfing kassierte das Team aus der Marktgemeinde wieder einmal richtig dumme Tore und unterlag dann am Ende völlig überflüssig mit 1:3.

„Auch wenn es sich wieder blöd anhört und alle denken, ich bin bescheuert, aber wir waren ganz klar das bessere Team“, gerät TuS-Coach Sven Teichmann langsam aber sicher in Erklärungsnot. „Durch drei Individuelle Fehler verbauen wir uns wieder Mal den möglichen Sieg.“ Und dass Holzkirchens Fußballlehrer mit seiner Meinung nicht völlig daneben liegt, beweist der Kommentar von Ampfings Coach Christian Hutterer nach der Partie: „Ich weiß auch nicht so recht, wie wir das heute gewonnen haben.“

Der Vorsatz und der Mut, endlich den zweiten Saisonsieg einzufahren, war dem TuS von der ersten Minute anzumerken. Und nach nur sechs Minuten nährte das frühe 1:0 von Christopher Korkor auch noch diesen Wunsch. Ein Zuckerpass aus der eigenen Hälfte findet Korkor allein vor Ampfings Torwart Kaan Gülcü und Holzkirchens Torjäger bringt das Leder gekonnt im Kasten unter.

Doch die Führung hält aus Holzkirchner Sicht leider nur zehn Minuten. Ampfings gefährlichster Stürmer, Julian Höllen, versenkt einen direkten Freistoß zum 1:1 (15.). Bei der krummen Flugbahn des Balles sah allerdings Torhüter Benedikt Zeisel mehr als unglücklich aus.

Trotzdem spielte der TuS weiterhin beherzt nach vorn. In der 17. Minute netzt Korkor wieder ein, steht dabei aber knapp im Abseits. Auch der Schuss von Vedaant Nag nach einer halben Stunde hätte mehr verdient gehabt, geht aber knapp am Pfosten vorbei. Und auch in der zweiten Spielhälfte hatte der TuS einfach die besseren Chancen. Zuerst hämmert Dino Burkic das Spielgerät ans Gebälk (51.), wenig später erzielt Yasin Keskin die vermeintliche Führung für den TuS, steht dabei aber wieder im Abseits. „Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, wann wir in Führung gehen würden“, meint Teichmann.

Doch irgendwie beendet der TuS in dieser Saison seine Bemühungen, inzwischen in schöner Regelmäßigkeit, zehn Minuten zu früh. Diesmal war es die 83. Minute, als Julian Höllen einen Holzkirchner Aufbaufehler nutzte und den Ball gekonnt zum 2:1 für Ampfing ins Kreuzeck lupfte. Und weil es gar so einfach ging, nutzte Höllen gleich nach dem Anstoß den nächsten Aussetzer und erzielte mit dem 3:1 auch noch einen lupenreinen Hattrick (84.).

Der TuS Holzkirchen muss in jedem Fall so schnell wie möglich lernen, dumme Fehler zu minimieren und vor allem, dass ein Spiel neunzig Minuten dauert. „Wir können nicht jede Woche sagen, wir waren die bessere Mannschaft, haben nur nicht die Tore gemacht“, stellt Teichmann der Mannschaft und sich selbst die Frage, „ob wir am Ende des Tages wirklich alles dafür gegeben haben?“