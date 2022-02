TuS fährt ersten Sieg ein - Partie der Zweiten fällt aus

Von: Sebastian Schuch

Toni Bauer erzielte den ersten Treffer für den TuS. © Mladen Lackovic

Die Landesliga-Elf des TuS Holzkirchen hat gegen Garmisch den ersten Sieg der Vorbereitung eingefahren. Die Reserve musste dagegen pausieren.

Holzkirchen – Die Landesliga-Fußballer des TuS Holzkirchen haben ihren ersten Sieg in der Vorbereitung auf die kommende Woche beginnende Rückrunde in der Landesliga Südost eingefahren. Beim Südwest-Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen setzte sich die Mannschaft von Trainer Joe Albersinger mit 2:0 durch. Toni Bauer brachte den TuS in der 34. Minute in Führung, der eingewechselte Felix Feurer besorgte den Endstand (71.). Bereits am Mittwoch ist die Mannschaft von der Haidstraße erneut gefordert, beim Bezirksligisten BCF Wolfratshausen (19.15 Uhr), bevor am Samstag, 19. Februar, der abschließende Härtetest beim TuS Geretsried ansteht.

Der Auftakt ins Fußballjahr 2022 ist für den TuS Holzkirchen II dagegen ausgefallen. Das für Samstag anberaumte Testspiel zwischen der TuS-Reserve und dem SV Bad Tölz (Kreisklasse) musste kurzfristig abgesagt werden. Da am vergangenen Wochenende sowohl die Erste Mannschaft als auch die U19 der Holzkirchner im Einsatz waren und Coach Kemal Kilic zudem zahlreiche Ausfälle zu beklagen hatte, verfügten die TuS-Kicker schlichtweg über zu wenige Spieler.

Der nächste Test soll unterdessen am kommenden Freitag, 18. Februar, stattfinden. Dann geht es für die TuS-Reserve gegen die vereinseigene U19. ses/meh