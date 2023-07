Holzkirchen mit Plan gegen den FC Schwaig: „Sie haben ein paar Problemchen“

Teilen

Vorbild auch auf der Bank: Keeper Benedikt Zeisel muss weiterhin auf seinen Einsatz warten. © Thomas Plettenberg

Nachdem gelungenem 4:1-Erfolg gegen Forstinning heißt der nächste Gegner FC Schwaig. Der TuS Holzkirchen hat für sein erstes Heimspiel einen Plan.

Holzkirchen – Viel Zeit zum Entspannen bleibt dem TuS Holzkirchen ganz gewiss nicht. Nach der ebenso intensiven wie auch wilden Partie in Forstinning, welche die Grün-Weißen klar und deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnten, steht bereits heute Abend die nächste Aufgabe auf dem Programm. Um 19 Uhr empfangen die TuS-Kicker den FC Schwaig zum ersten Heimspiel der noch jungen Spielzeit.

Holzkirchen-Trainer Teichmann sieht Schwächen beim FC Schwaig, die er ausnutzen möchte

„Ich habe mir das letzte Spiel von Schwaig angeschaut“, sagt TuS-Coach Teichmann. „Sie haben ein paar Problemchen, auf die wir antworten wollen.“ Dabei ist dem TuS-Übungsleiter vor seiner Heimpremiere aber auch klar: Der Auftritt im Eröffnungsspiel von Schwaig gegen Bayernliga-Absteiger Hallbergmoos und dem knappen 2:1-Sieg im Nachbarschaftsderby war durchaus beeindruckend.

„Zwar fand ich Hallbergmoos fußballerisch ein wenig besser, aber Schwaig hat immer blitzschnell umgeschaltet“, betont Teichmann. Da müsse seine Truppe hellwach sein.

Defensiv stabil, offensiv „fehlt noch die letzte Konsequenz“

Derweil stand für die TuS-Kicker in den beiden Tagen nach dem Saisonstart vornehmlich ein wenig intensiveres Programm an. Am Sonntag sollten die Akteure einen lockeren 30-minütigen Lauf hinlegen (Teichmann: „Das haben sie alle brav gemacht.“), ehe am Montagabend eine lockere Einheit auf die Grün-Weißen wartete. „Wir haben in Forstinning sehr, sehr gut verteidigt“, stellt Teichmann fest. „In der Offensive fehlt aber noch die letzte Konsequenz.“

Und eben dort wird der TuS-Coach sicherlich umstellen müssen. Denn: Neuzugang Dino Burkic ist nach seiner roten Karte vom Samstag gesperrt – die Dauer steht noch nicht fest. Ein Kandidat für die Startelf könnte dann Stefan Hofinger sein, der gegen Forstinning bereits mit einem wunderbaren Tor zum 4:1-Endstand traf.

Nag und Curic kehren ins TuS-Team zurück – Haunolders Einsatz fraglich

Dagegen kehrt der zuletzt angeschlagene Veedant Nag ebenso zurück wie auch Emir Curic. Leander Haunolder musste im Testspiel der zweiten Mannschaft am Sonntag dagegen frühzeitig runter und ist fraglich für den Einsatz am Dienstagabend.

An der Startelf dürfte sich allerdings wenig ändern. „Mal sehen, vielleicht bringen wir auch ein bisschen Frische rein“, erklärt Teichmann. Im Tor stehen wird jedoch weiterhin Lars Lewerenz. „Ich sehe keinen Anlass, das zu ändern. Er hat seine Sache gut gemacht“, meint Teichmann.

„Aber ich möchte betonen, dass sich Zeisi (Benedikt Zeisel; Anmerkung der Redaktion) überragend auf der Bank verhalten hat und die anderen gepusht hat. Wir haben einen richtig guten Teamgeist.“ Und das wird auch am Dienstagabend nötig sein, um weitere wichtige Punkte in der noch jungen Landesliga-Saison zu holen. (Markus Eham)

TuS Holzkirchen – FC SF Schwaig

Dienstag, 19 Uhr, Sportplatz an der Haidstraße.

Es fehlen: Burkic, Haunolder.