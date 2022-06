Ächter neuer Coach der TuS-Reserve

Florian Ächter neuer Trainer des TuS Holzkirchen II. © TuS Holzkirchen

Der TuS Holzkirchen präsentiert den neuen Trainer für die zweite Mannschaft: Florian Ächter, der bisher die A-Jugend trainiert hat.

Holzkirchen – Florian Ächter wird neuer Trainer beim Kreisligisten TuS Holzkirchen II. Der bisherige Coach der vereinseigenen A-Junioren übernimmt damit den Posten von Alexander Maier, der das Team als Interimscoach zum Klassenerhalt geführt hat (wir berichteten). „Da wir in Zukunft viele U19-Spieler einbauen wollen, hat das für uns einfach super gepasst“, meint Holzkirchens Spartenleiter Markus Müller.

Ächter verfügt über jahrelange Erfahrung im höherklassigen Jugendbereich und will damit auch die TuS-Reserve in der kommenden Saison zum Erfolg führen. „Ich möchte die Jungs, die ich zuletzt zwei Jahre bei den A-Junioren hatte, bestmöglich in den Herrenbereich begleiten“, betont Ächter. Die Vorbereitung auf die kommende Saison, in der erstmals im Pilotprojekt im Kreis Zugspitze gespielt wird, startet Anfang Juli.