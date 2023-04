TuS Holzkirchen: „Für mich ist ein Auswärtspunkt immer eher als Erfolg zu werten“

Teilen

Engagierter Zweikampf: Der TuS Holzkirchen und der TuS Geretsried lieferten sich einige spannende Duelle. © Hans Lippert

Der TuS Holzkirchen hat im April wohl das gestartet, was man im Sport gemeinhin als eine Mini-Serie bezeichnet. Denn im vierten Monat des Jahres holten die Grün-Weißen bislang aus zwei Partien vier Zähler.

Holzkirchen – Am Dienstagabend kam in Geretsried ein weiterer dazu. Obendrein blieben die Holzkirchner durch das 0:0 auch im dritten Spiel in Serie ohne Gegentor. „Wenn wir jetzt noch vorne Tore schießen, dann sieht es ganz gut aus“, meint TuSKeeper Benedikt Zeisel.

„Aber es war erst mal wichtig, dass wir nicht verloren haben.“ Dabei mussten die Holzkirchner noch kurzfristig umstellen. Der etatmäßige Linksverteidiger Alexander Mehring fehlte krankheitsbedingt. Für ihn rückte Routinier und Co-Trainer Maximilian Drum auf seine Position. „Da hat er ja früher oft gespielt“, erklärt Holzkirchens Trainer Joe Albersinger.

Gerade gegen die wuchtige Offensive ließen die TuS-Kicker nur wenige Chancen zu – nicht zuletzt auch ein Verdienst von Drum. Dazu saß Angreifer Christopher Korkor nach seiner Oberschenkelverletzung wieder auf der Bank und kam in der Schlussphase noch auf das Feld. Weiterhin fehlten Lars Doppler und Sean Erten verletzt.

Unterdessen hatten die Holzkirchner insbesondere in der Anfangsphase mit den speziellen Umständen in Geretsried ihre Probleme. Der Grund: ein enger Kunstrasenplatz mitsamt Flutlicht-Atmosphäre. „In den ersten 15 Minuten hatten wir Probleme. Da ist Geretsried gut reingekommen“, findet Albersinger. Danach hätten seine Schützlinge besser zu ihrem Spiel gefunden. Oder genau genommen: zu ihrer Form der vergangenen Wochen.

„Es ist sehr positiv zu sehen, wie sehr wir defensiv an Stabilität gewonnen haben“, freut sich der TuS-Coach. „Wir sind deutlich konzentrierter und wacher.“ Obendrein hätten die TuS-Kicker durchaus auch in Führung gehen können. Nämlich wenn Holzkirchens Tobias Seidl nach einem Spielzug in den Strafraum nach rund 25 Minuten nicht knapp am Tor vorbeigeschossen hätte. „Das war schon ein großes Brett. Wenn du da das 1:0 machst, läuft das Spiel vielleicht anders“, stellt Albersinger fest.

„Wir waren in dieser Phase einfach auch ruhiger am Ball.“ Noch größer wäre die Möglichkeit allerdings eine Viertelstunde vor dem Ende gewesen. Der eingewechselte Pirmin Lindner nahm eine Hereingabe freistehend rund fünf Meter vor dem gegnerischen Tor, verzog den Volley-Versuch aber. „Es ist am Ende ein gerechtes Unentschieden“, resümiert Albersinger. „Für mich ist ein Auswärtspunkt immer eher als Erfolg zu werten.“

Derweil wurde Geretsrieds Srdan Ivkovic in der Schlussphase noch mit einer zehnminütigen Zeitstrafe belegt, doch die Holzkirchner konnten die kurzzeitige numerische Überlegenheit nicht mehr nutzen. Einzig ein Freistoß von Holzkirchens Alexander Zetterer verfehlte sein Ziel. Damit steht für den TuS die Miniserie im April 2023 mit drei Partien ohne Niederlage und ohne Gegentor.