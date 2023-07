TuS Holzkirchen mit schlampigem Heimauftakt

Unzufrieden: TuS-Trainer Sven Teichmann kritisierte die vielen Ballverluste und fehlenden Mut. © THOMAS PLETTENBERG

Der TuS Holzkirchen verliert zu Hause gegen den FC SF Schwaig mit 1:3. Raffael Ascher erzielt einen Hattrick, Christopher Korkor vergibt einen Elfmeter.

Holzkirchen – Das erste Heimspiel der Saison hatten sich die meisten im TuS-Umfeld sicherlich ganz anders vorgestellt. Mit 1:3 unterlagen die Holzkirchner am Dienstagabend dem FC SF Schwaig und mussten damit den ersten Dämpfer der noch jungen Spielzeit hinnehmen. „Es war am Ende eine verdiente Niederlage“, räumte TuS-Coach Sven Teichmann ein. „Für uns ist einfach klar: Wir müssen immer am Limit spielen, um in der Landesliga erfolgreich zu sein.“

Dabei schenkte der TuS-Übungsleiter fast der gleichen Formation das Vertrauen, die am vergangenen Samstag noch einen furiosen 4:1-Sieg in Forstinning eingefahren hatte. Einzig Youngster Stefan Hofinger ersetzte den gesperrten Dino Burkic. Sicherlich lag es nicht an dieser marginalen Änderung in der Startelf, doch die Grün-Weißen hatten an diesem Dienstagabend an der Haidstraße große Probleme, in die Partie zu kommen. Auf der Suche nach den Gründen dürfte es mehrere Ansätze geben. „Wir waren viel zu fehlerhaft“, stellt Teichmann fest und fügt an: „Uns hat auch der Mut gefehlt.“

Dann nämlich, als es darum ging, das hohe Pressing der Schwaiger zu überspielen. „Wir wussten, wenn wir das schaffen, dann haben wir auf einmal ganz viel Platz.“ In der Anfangsphase ging das in jedem Fall zwei Mal schief. Nach einem Ballgewinn verloren die TuS-Kicker in der Vorwärtsbewegung die Kugel gleich wieder, die kurze Zeit später bei Schwaigs Raffael Ascher landete. Er hatte keine Probleme, bereits nach fünf Minuten die 1:0-Führung für die Gäste zu besorgen.

Unterdessen dürfte genau dieser Ascher ein zweiter Erklärungsansatz für die Holzkirchner Pleite gewesen sein. In der 16. Minute stand er in Folge eines missglückten Querpasses in der TuS-Defensive wieder parat und machte seinen zweiten Treffer zum frühen 0:2. „Schwaig ist deutlich besser reingekommen“, sagt auch TuS-Offensivakteur Christopher Korkor. „Aber wir haben ihnen auch sehr geholfen.“ In der Folge war die Zeit der Holzkirchner Geschenke allerdings zunächst einmal vorbei. Nach dem großen Schock der Anfangsphase erholten sich die Grün-Weißen zunehmend und kamen auch zu Chancen, doch Korkor und Stefan Hofinger scheiterten mit ihren Versuchen.

Und es sollte noch besser werden: Holzkirchens Pirmin Lindner erhielt einen wunderbaren Steckpass und schob zum 1:2 ein. Etwas mehr als eine halbe Stunde war gespielt. Doch damit nicht genug in Hälfte eins. In der Nachspielzeit schraubte sich Schwaigs Ascher nach einer Ecke hoch und köpfte zum 3:1 ein. „Wir haben da eine klare Zuteilung“, moniert Teichmann. „Das ärgert mich.“

Dementsprechend viel nahmen sich die TuS-Kicker in der zweiten Hälfte vor. Drei Minuten nach Wiederanpfiff wurde TuS-Angreifer Hofinger im Strafraum gelegt. Zum fälligen Elfmeter trat Korkor an. Und vergab. „Ich hatte die goldene Gelegenheit“, schimpft der Schütze. „Das hat mich noch lange nach der Partie geärgert.“

Ärgerlich dürfte auch der weitere Verlauf des Spiels gewesen sein. „Schwaig war dann im zweiten Durchgang ganz klar besser“, betont Teichmann. „Wir waren heute im Passspiel viel zu schlampig.“ Gescheitert ist der TuS Holzkirchen im ersten Heimspiel der Saison aber auch an einem bärenstarken Raffael Ascher, der mit seinem Hattrick in Hälfte eins sehr zum 3:1-Auswärtserfolg des FC SF Schwaig beitrug.