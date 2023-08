TuS Holzkirchen ist auf der Suche nach einem Knipser

Auf den TuS Holzkirchen wartet in der Fußball-Landesliga bereits die zweite englische Woche. Die Mannschaft von Trainer Sven Teichmann tritt am Dienstag um 19.30 Uhr beim SV Bruckmühl an.

Holzkirchen – Der Saisonstart in der Landesliga Südost ist fast schon traditionellerweise ein überaus stressiger. Denn am fünften Spieltag erwartet die Teams bereits die zweite englische Woche. Das bedeutet auch für den TuS Holzkirchen: Zeit zum Verschnaufen bleibt eigentlich keine.

Bereits heute Abend um 19.30 Uhr müssen die Grün-Weißen im nahe gelegene Bruckmühl antreten. „Ich mache mir über das Spiel oder Bruckmühl keine Gedanken“, versichert TuS-Coach Sven Teichmann. „Wenn wir es schaffen, über 90 Minuten unsere Leistung zu bringen, dann wird es für jede Mannschaft in dieser Liga schwer, uns zu schlagen.“ Der beste Beleg dafür: Das starke 1:1-Remis am vergangenen Samstag gegen den Aufstiegsaspiranten aus Traunstein. Eigentlich eine gefühlte Niederlage. „Wenn wir das 3:1 gewinnen, kann sich Traunstein auch nicht beschweren“, meint Teichmann.

TuS Holzkirchen: Wiedersehen mit Ex-Coach Mike Probst

Das größte Manko war die schwache Chancenverwertung. „Uns fehlt ein wenig der Knipser“, betont Teichmann. Die, die das sein könnten, stehen derzeit nicht zur Verfügung. Noch. Neuzugang Dino Burkic musste zuletzt aufgrund einer Rotsperre für drei Spiele passen. Er wäre in Bruckmühl wieder spielberechtigt, fehlt allerdings berufsbedingt. Gleiches gilt für Christopher Schröter, der nach seiner leichten Verletzung noch nicht bei hundert Prozent ist. Viel ändern möchte Teichmann ohnehin nicht: „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass ich mit der Leistung absolut einverstanden war.“ Seine Truppe hätte gerade nach dem unglücklichen Verlauf des Unterföhring-Spiels (3:4 nach 3:1-Führung) wieder die richtigen Tugenden auf den Platz bekommen. Trotzdem dürfte es eine Änderung geben. Innenverteidiger Alexander Zetterer kehrt nach seiner Rotsperre zurück und sollte den Platz im Abwehrzentrum übernehmen. Lukas Krepek, der seine Sache – ähnlich wie Partner Yasin Keskin – äußerst ordentlich machte, könnte wieder auf die Sechs rücken. Überdies weilt Mittelfeldmotor Drilon Shukaj weiterhin im Urlaub.

Unterdessen wird das Spiel heute Abend ein Aufeinandertreffen alter Bekannter. Erneut steht das Duell mit dem ehemaligen TuS- und Otterfing-Coach Mike Probst an. Noch dazu laufen mit Gjon Rasi und Noah Gumberger zwei Ex-Holzkirchner nun für den SVB auf. Zeit für Geschenke bleibt aber nicht. Denn sowohl Bruckmühl (nur zwei Punkte bisher) als auch die Holzkirchner brauchen dringend weitere Zähler in dieser stressigen Zeit in der Landesliga Südost.