TuS Holzkirchen will an der Passgenauigkeit ansetzen

Viel aufzuarbeiten gab es für den TuS Holzkirchen um (v.l.) Lukas Krepek, Yasin Keskin, Drilon Shukaj und Christopher Korkor nach der 1:3-Niederlage gegen Schwaig. Das Ergebnis: Die Mannschaft muss die vielen Ballverluste abstellen und die Defensive stabilisieren. © Thomas Plettenberg

Der TuS Holzkirchen tritt am Sonntag in Unterföhring an und will die 1:3-Niederlage gegen Schwaig vergessen machen.

Holzkirchen – Die Analyse spielt für den TuS Holzkirchen eine zentrale Rolle. So gehört es auch zur optimalen Spielvorbereitung, dass die Verantwortlichen der Grün-Weißen insbesondere nach Niederlagen noch mal genau auf das vergangene Geschehen blicken. Im Fokus: die bittere 1:3-Heimpleite gegen Schwaig unter der Woche.

„Ich habe es mir noch einmal angeschaut“, bestätigt TuS-Coach Sven Teichmann. „Es waren letztlich Kleinigkeiten, die zu den Gegentoren geführt haben.“

Und eben diese wollen die TuS-Kicker am Sonntag besser machen, wenn es zum Auswärtsspiel nach Unterföhring geht. Im Zentrum der – zugegeben – kurzen Trainingswoche stand insbesondere ein Detail: die Passgenauigkeit. „Wir müssen da viel genauer sein“, mahnt Teichmann.

Eine kleine Ungenauigkeit beispielsweise im Aufbau werde in dieser Liga „sofort bestraft.“ Nicht zuletzt das macht die bittere Niederlage für die Holzkirchner Verantwortlichen aber erklärbar. „Meine Mannschaft war auch nicht geknickt“, versichert Teichmann. „Wir müssen uns wieder auf unsere Stärken fokussieren.“

Derweil dürfte das Augenmerk am Sonntagnachmittag in Unterföhring zunächst einmal auf der defensiven Stabilität liegen. „Unterföhring agiert in einem klassischen 4-4-2“, weiß Teichmann. „Sie warten an der Mittellinie und schalten sehr schnell um.“ Auf das müssten sich seine Schützlinge einstellen. „Wir müssen geduldig bleiben.“

Die Geduld wird wohl ein leicht verändertes Holzkirchner Personal aufbringen müssen. Christopher Schröter ist am Knöchel verletzt, ein Einsatz ist zumindest äußerst fraglich. Ebenfalls angeschlagen ist Jakob Gerg. Auch bei ihm geht die Tendenz Richtung Pause. Zudem ist Yasin Keskin erkältet und könnte auch fehlen. Sollten alle drei Akteure ausfallen, muss Teichmann seine Startelf gewaltig umbauen. Angreifer Dino Burkic fehlt nach seiner Rotsperre im Auftaktspiel gegen Forstinning weiterhin. „Zurückkommen wird leider keiner“, stellt der TuS-Übungsleiter fest. „Daher wird die eine oder andere Veränderung kommen.“

Unterdessen verlief der Saisonstart des FC Unterföhring noch nicht so wie gewünscht. Nach einem umkämpften 2:2-Remis zum Auftakt gegen Eggenfelden unterlag man unter der Woche in Hallbergmoos klar mit 0:3. Am Sonntag wird sich zeigen, welches der beiden Teams seine jüngste Niederlage gut analysiert und die optimalen Schlüsse daraus gezogen hat.

FC Unterföhring – TuS Holzkirchen

Sonntag, 15 Uhr, Stadion Unterföhring.

Es fehlen: Haunolder, Burkic, Keskin.