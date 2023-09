TuS Holzkirchen gastiert in Hallbergmoos: Irgendwie in die Spur finden

Teilen

Viele Gespräche geführt: Bei den Grün-Weißen, hier bei bei einer Besprechung nach dem 0:3 gegen Eggenfelden, wird es wohl personelle Änderungen im Spiel gegen Hallbergmoos geben. © THOMAS PLETTENBERG

Es ist eine schwierige Woche, die hinter dem TuS Holzkirchen liegt. Am Freitag vor einer Woche sollte im Heimspiel gegen Eggenfelden endlich das lang ersehnte Erfolgserlebnis in Form des zweiten Saisonsiegs her.

Holzkirchen – Stattdessen aber zeigten die TuS-Kicker vor allen Dingen defensiv eine desolate Leistung und unterlagen am Ende klar mit 1:4. Nun steht am Freitagabend das schwierige Auswärtsspiel beim Bayernliga-Absteiger aus Hallbergmoos auf dem Programm.

„Der Respekt ist groß“, betont TuS-Coach Sven Teichmann. „Aber wir haben auch schon bewiesen, dass wir gegen jeden mithalten können.“ Dazu muss sich aber einiges ändern. Insbesondere die Defensive zeigte sich im bisherigen Saisonverlauf oftmals überaus wacklig. Schon 21 Gegentore kassierten die Grün-Weißen bei ihren bisherigen acht Auftritten - der schlechteste Wert in der Landesliga Südost. Zu viel findet auch Teichmann. „Es muss hinten jetzt einmal die null stehen“, fordert er und fügt hinzu: „Wir machen einfach zu viele individuelle Fehler.“

Personelle Änderungen geplant

Diese plötzlich so abzustellen ist natürlich keine leichte Aufgabe. Man möchte künftig bei Standards gegen sich anders agieren. „Da wollen wir es ein wenig anpassen und nun Mann gegen Mann spielen“, verrät Teichmann. Weniger preisgeben will der TuS-Übungsleiter hingegen, wie die Woche im Detail abgelaufen ist. Nur so viel: „Wir haben viele Gespräche geführt und es wird die eine oder andere personelle Änderung geben“, stellt Teichmann klar. Trotzdem sind die Möglichkeiten des Holzkirchner Coachs einigermaßen begrenzt. Ein Einsatz von Christopher Korkor ist - aufgrund einer Oberschenkelverhärtung - äußerst fraglich. „Eine solche Verletzung ist problematisch“, weiß Teichmann. Er möchte durch einen verfrühten Einsatz den Oberschenkel des Offensivakteurs nicht verschlimmern. „Wir brauchen auch Spieler, die 100 Prozent gegen den Ball arbeiten können, daher kommt er vielleicht von der Bank“, sagt Teichmann.

Sein Einsatz dürfte also unwahrscheinlich sein. Zudem fehlen Florian Mayer, Leo Gerg und Franz Mittermaier weiterhin verletzt. Überdies ist Rames Mhadhbi weiterhin im Urlaub. Die Baustellen beim TuS Holzkirchen sind also vorhanden. „Ich habe mich daher in dieser Woche mehr um meine Mannschaft gekümmert“, meint Teichmann im Hinblick auf den Gegner vom Freitag Hallbergmoos. Eine große Herausforderung dürfte es jedoch allemal sein. Schließlich stellt der VfB mit nur acht Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Teichmann will sich davon aber nicht beirren lassen. „Ich sehe, wie gut wir trainieren“, betont er. „Jetzt müssen wir es einfach mal auf den Platz bekommen.“ Es wäre den Holzkirchnern zu wünschen, dass die kommende Woche wieder etwas entspannter wird wie die letzte.

VfB Hallbergmoos – TuS Holzkirchen

Freitag 19.30 Uhr, Stadion am Airport. Es fehlen: Korkor, Mhadhbi, Mayer, L. Gerg, Mittermaier.