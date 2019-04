TuS-Keeper Zeisel: „Mehr ist derzeit leider nicht drin“

TuS Holzkirchen tritt beim TSV Kottern an

von Hans Spiegler schließen

Es gibt derzeit nur wenige Anhaltspunkte beim TuS Holzkirchen, die auf einen zweiten Saisonsieg hoffen lassen. Doch auch der Gegner, mit dem sich die Elf von Trainer Jens Eckl an diesem Samstag duelliert, steckt in einer kleinen Krise.

Der TSV 1874 Kottern konnte schon fünf Spiele nicht mehr gewinnen – unter anderem eine 0:4 Pleite gegen die jungen Sechziger-Löwen musste die Mannschaft von Trainer Esad Kahric verarbeiten. Sie droht nun den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren, sollte gegen Holzkirchen kein Sieg gelingen.

Der TuS muss sich dagegen im Spiel nach vorne deutlich steigern, um den TSV auch nur annähernd unter Druck setzen zu können – was Eckls Team gegen den TSV Schwaben Augsburg (0:2) eigentlich nie schaffte. Immerhin hielt Holzkirchen die Partie eine Stunde lang offen, bis zwei unkluge Platzverweise das Spiel des Tabellenletzten zerstörte. „Diese Niederlage ärgert einen nicht mehr oder weniger wie gegen andere Teams“, erklärt Holzkirchens Torhüter Benedikt Zeisel. „Man tritt immer an, um zu gewinnen. Sonst hat man in einer Sportmannschaft nichts verloren – auch wenn sich das in unserer Situation komisch anhört.“

Selbst dem 28-jähirgen Urgestein, der mit den Holzkirchnern schon so ziemlich alles erlebt hat, wird diese Saison unweigerlich in Erinnerung bleiben. Sage und schreibe 78 Mal musste der ehemalige Kapitän in dieser Spielzeit schon hinter sich greifen, was im Schnitt über drei Gegentore pro Partie bedeutet – nur selten traf Zeisel Schuld oder konnte er etwas dagegen ausrichten.

„Ich kann mich leider oder zum Glück an nichts Schlimmeres erinnern“, denkt Zeisel zurück, weiß aber auch: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Bayernliga für Holzkirchen ein Projekt ist – es kommt einfach zu wenig Unterstützung, ob von Gemeinde oder Firmen.“

Trotzdem will der Schlussmann weiter den Kopf nicht hängen lassen und sich auch gegen Kottern zur Wehr setzen. Alles andere käme nicht infrage: „Jetzt die Segel zu streichen wäre eine schlechte Art und respektlos gegenüber denen, die sich trotzdem jedes Spiel bemühen und auch gegenüber unserem Trainer, der sehr engagiert auftritt und sich bemüht, das Maximale herauszuholen.“

Gegen den TSV könnten Marco Höferth und Lars Doppler sowie Top-Stürmer Gilbert Diep wieder in der Startelf stehen und für mehr Qualität, Stabilität und Torgefahr sorgen. Was den Ausgang der Begegnung gegen Kottern betrifft, zeigt sich Zeisel jedoch zurückhaltend und hofft auf das Quäntchen Glück: „Die letzten Spiele haben wir immer bis zur 60. Minute auf Augenhöhe agiert – jeder Spieler gibt alles. Aber mehr ist derzeit leider nicht drin.“

Zum Spiel

Samstag, 6. April, 16 Uhr, Abt-Arena Kottern.

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – S. Bahadir, Schulz, Doppler, B. Bahadir – Gulielmo, Zetterer, Höferth – Hahn, Diep, Korkor. Auf der Bank: Grünewald, Mättig, Gavric, Ljumani. Schiedsrichter: Dominik Kernstein (SpVgg Landshut).